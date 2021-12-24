Главное фанатское объединение «Зенита» отказалось оформлять Fan ID

08:50 24.12.2021

Движение активных фанатов петербургского "Зенита" "Ландскрона" объявило об отказе оформлять так называемые Fan ID, пишет РБК.

Руководство организации заявило, что выступает против данного нововведения, назвав его "необоснованной мерой", которая является "непрозрачной, репрессивной и избыточной".

В движении подчеркнули, что подобные правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. "Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое «FAN ID» превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", - отмечается в заявлении фан-клуба.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении паспорта болельщика, так называемого Fan ID.

В соответствии с документом правительство должно будет определить перечень "официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными".

Основанием для отказа в выдаче документа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния»

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.