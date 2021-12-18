Госдума приняла закон о паспорте болельщика для доступа на соревнования
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.
Вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, пишет ТАСС. Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг.
Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. На такие соревнования продажу билетов будут осуществлять при наличии действующего Fan ID, его также надо будет предъявить на входе.
Организаторов таких турниров обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном правительством порядке. Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет кабмин "с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования".
Гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ при наличии данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID или решение о приостановке его действия можно будет в суде.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что есть такая государственная организация - болельшики - которые нуждаются в паспортах?
Да лучше ходить откажусь от похода на соревнование , чем получать метку от режима . Пущай для себя , без денег и поддержки болельщиков выеживаются .
А ничего что подобная практика паспортов давно на Западе используется? На который вы молитесь.
А может увеличится когда пойдут люди, которые не ходят из-за упырей?
отвадить болельщиков от стадионов и окончательно доконать наш спорт.