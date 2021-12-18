Госдума приняла закон о паспорте болельщика для доступа на соревнования

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, пишет ТАСС. Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг.

Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. На такие соревнования продажу билетов будут осуществлять при наличии действующего Fan ID, его также надо будет предъявить на входе.

Организаторов таких турниров обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном правительством порядке. Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет кабмин "с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования".

Гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ при наличии данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID или решение о приостановке его действия можно будет в суде. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2021, 11:34
    Гость: Спорт всегда был вне политики.

    А что есть такая государственная организация - болельшики - которые нуждаются в паспортах?

  2. 18.12.2021, 11:11
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Да лучше ходить откажусь от похода на соревнование , чем получать метку от режима . Пущай для себя , без денег и поддержки болельщиков выеживаются .

  3. 18.12.2021, 10:25
    Гость: Время Ч.

    А ничего что подобная практика паспортов давно на Западе используется? На который вы молитесь.

Все комментарии (22)
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