Госдума приняла закон о паспорте болельщика для доступа на соревнования

00:56 18.12.2021

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, пишет ТАСС. Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг.

Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. На такие соревнования продажу билетов будут осуществлять при наличии действующего Fan ID, его также надо будет предъявить на входе.

Организаторов таких турниров обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном правительством порядке. Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет кабмин "с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования".

Гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ при наличии данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID или решение о приостановке его действия можно будет в суде.