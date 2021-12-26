Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании

15-летняя Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании, показав результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов. 

Победительница по сумме короткой и произвольной программ набрала 283,48 балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65), третьей стала Анна Щербакова (239,56). Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала седьмой результат. Все три призера тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Валиева показала результат выше мирового рекорда. Новое достижение не будет официально зарегистрировано, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только рекорды, установленные на соревнованиях под своей эгидой, отмечает ТАСС

Две лучшие фигуристки чемпионата России завоевали право выступить на Олимпийских играх. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2021, 18:29
    Гость: грек

    Такое нигде не видил и не встречал,легкое пархающее в радость катание,мастерство экстра класс, по радовался до слезоньки.
    --
    Всем кто принимал участии в подготовке и родителям девочки Камиле большое вам всем - спасибо.

  2. 26.12.2021, 15:01
    Гость: Гость

    Две лучшие фигуристки чемпионата России завоевали право выступить на Олимпийских играх.
    А почему не три фигуристки? У России 3 места на Олимпийских играх!

Выбор читателей
«Ни НАТО, ни США не дадут России гарантий безопасности просто потому, что возмущение России им ничем не грозит»
© KM.RU
«Происходящее в России наталкивает на теорию про народ-раба, генетически предрасположенного к вечному унижению и покорности»
«Опасные дураки» Кремля
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
Путин пообещал военный ответ НАТО в случае отказа от гарантий по Украине
Избранное
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
Четвёртый вал пандемии. Жириновский продолжает «пророчествовать»
Диетолог одобрил: сало, чеснок и баранки – военнослужащим!
Владелец «Метрополя» Александр Клячин «соскочил» с дела о взятках ПФР, в которых обвиняют братьев Ананьевых
Александр Непомнящий «Темная сторона любви»
7 удивительных мест Италии
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
Аборт Мозга «Не люди»
Пока все не вымрут… Государство не собирается отдавать долги по советским вкладам
«"Черкесский таран" Эрдогана. Османы начинают раскачивать Кавказ»
Такая разная Ирина Рахманова