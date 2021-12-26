12:15 26.12.2021

15-летняя Камила Валиева стала чемпионкой России в женском одиночном катании, показав результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов.

Победительница по сумме короткой и произвольной программ набрала 283,48 балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65), третьей стала Анна Щербакова (239,56). Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала седьмой результат. Все три призера тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Валиева показала результат выше мирового рекорда. Новое достижение не будет официально зарегистрировано, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только рекорды, установленные на соревнованиях под своей эгидой, отмечает ТАСС.

Две лучшие фигуристки чемпионата России завоевали право выступить на Олимпийских играх.