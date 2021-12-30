Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за вспышки коронавируса

Международная федерация хоккея объявила об отмене Молодежного чемпионата мира из-за вспышки COVID-19 среди участников турнира, сообщает РИА Новости.

"Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников", - говорится в заявлении организации. 

По словам президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа, они сделали все возможное, чтобы турнир состоялся. Так, проводились ежедневное тестирование, в случае подтверженных положительных результатов, весь коллектив той или иной страны должен был уходить на карантин. 

"Однако, к сожалению, наших усилий оказалось недостаточно. Теперь нам нужно немного времени, мы фокусируемся на том, чтобы все игроки и персонал команд благополучно вернулись домой", - добавил Тардиф.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходил в Канаде. Он должен был завершиться в ночь на 6 января.

Ранее команде России засчитали техническое поражение во встрече группового этапа с словаками, так как положительный результат теста на COVID-19 получил лучший снайпер россиян на турнире Матвей Мичков. Затем COVID-19 был обнаружен у одного из чешских хоккеистов, что привело к отмене матча со сборной Финляндии. По этой же причине не состоялась игра между сборными США и Швейцарии. 

Сборная России успела провести два матча в рамках группы B: уступила шведам (3:6) и обыграла швейцарцев (4:2). Заключительный матч на групповом этапе команда Сергея Зубова должна была провести в ночь на 1 января против команды США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2021, 15:22
    Гость: Иван Иваныч

    Виноваты устроители. В прошлом году тоже был ковид. Но всех участников поместили в " пузырь" , где они не имели внешних контактов не только две недели, а весь турнир. В результате чего турнир прошёл успешно. В этом году полгостиницы были заняты обычными посетителями. Ну сорвали, ну организовали все через ....
    Кому от этого лучше. И это при том, что наши ребята отыграли сезон и в МХЛ и в КХЛ. И ничего им не было.

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