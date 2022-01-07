Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.
Дистанцию он преодолел за 27 минут 0,8 секунды с одним неточным выстрелом, сообщает "Интерфакс".
Второе место занял спортсмен из Франции Эмильен Жаклен, с двумя промахами уступивший россиянину 6,5 секунды.
В тройку лучших также попал норвежец Стурла Легрейд. У него один неточный выстрел и 15,1 секунды отставания от Логинова.
В первой десятке оказались еще два россиянина: отстрелявший без промахов Антон Бабиков показал шестое время (23 секунды отставания от победителя). Даниил Серохвостов с двумя промахами стал восьмым (+25,8).
Победа Логинова стала первой для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.
Комментарии читателей Оставить комментарий
все! Теперь бандюги всех стран будут побеждены. Сложат свои пулеметы и сдадутся биатлонистам. Все детям оплатят лечение, а на полях заколосятся бананы. Ну развлекаются ребята миллионеры , приумножая эти миллионы заработанные непосильным и необходимым для человечества трудом.
Мои поздравления А.Логинову и Н.Непряевой! Молодцы ! Борцы и победители!