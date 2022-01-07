Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию он преодолел за 27 минут 0,8 секунды с одним неточным выстрелом, сообщает "Интерфакс".

Второе место занял спортсмен из Франции Эмильен Жаклен, с двумя промахами уступивший россиянину 6,5 секунды.

В тройку лучших также попал норвежец Стурла Легрейд. У него один неточный выстрел и 15,1 секунды отставания от Логинова.

В первой десятке оказались еще два россиянина: отстрелявший без промахов Антон Бабиков показал шестое время (23 секунды отставания от победителя). Даниил Серохвостов с двумя промахами стал восьмым (+25,8).

Победа Логинова стала первой для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2022, 18:56
    Гость: ну

    все! Теперь бандюги всех стран будут побеждены. Сложат свои пулеметы и сдадутся биатлонистам. Все детям оплатят лечение, а на полях заколосятся бананы. Ну развлекаются ребята миллионеры , приумножая эти миллионы заработанные непосильным и необходимым для человечества трудом.

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