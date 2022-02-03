Мишустин озвучил сумму вознаграждения спортсменов по итогам Олимпиады
Правительство России определилось с размером вознаграждения российским спортсменам-медалистам по итогам Олимпийских игр в Пекине.
Чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн, бронзовые - по 1,7 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.
Поощрения также получат тренеры и другие специалисты, помогавшие спортсменам готовиться.
В Пекин на участие в Играх-2022 отправились 213 российских спортсменов (109 мужчин и 104 женщины).
Официальное открытие 24-х зимних Олимпийских игр состоится в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. Знаменосцами команды России на церемонии открытия будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
В свете решений CAS, датированных декабрем 2020 года, отечественные спортсмены выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в их честь прозвучит фрагмент из музыки Петра Чайковского.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спортсменам нужны медали, чтоб потом уехать по визе талантов.
Это не спорт, это чистый распил бюджета.
Даже смотреть не буду.
Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину в полуфинальном матче чемпионата Европы, который проходит сейчас в Нидерландах...
В Англии живут англичане,во Франции-французы,а в России-лохи,меня так наше правительство учит!
Мишустин будущий президент, он все понимает. Посмотрим, как себя поведет после разгона волчьей стаи.