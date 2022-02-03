Мишустин озвучил сумму вознаграждения спортсменов по итогам Олимпиады

Правительство России определилось с размером вознаграждения российским спортсменам-медалистам по итогам Олимпийских игр в Пекине.

Чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн, бронзовые - по 1,7 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.

Поощрения также получат тренеры и другие специалисты, помогавшие спортсменам готовиться.

В Пекин на участие в Играх-2022 отправились 213 российских спортсменов (109 мужчин и 104 женщины).

Официальное открытие 24-х зимних Олимпийских игр состоится в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. Знаменосцами команды России на церемонии открытия будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

В свете решений CAS, датированных декабрем 2020 года, отечественные спортсмены выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в их честь прозвучит фрагмент из музыки Петра Чайковского.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2022, 21:25
    Гость: А норму отката озвучат?

    Это не спорт, это чистый распил бюджета.
    Даже смотреть не буду.

  3. 03.02.2022, 21:23
    Гость: Из той же серии...

    Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину в полуфинальном матче чемпионата Европы, который проходит сейчас в Нидерландах...

  4. 03.02.2022, 20:46
    Гость: личный опыт

    В Англии живут англичане,во Франции-французы,а в России-лохи,меня так наше правительство учит!

  5. 03.02.2022, 20:38
    Гость: Евгений В.

    Мишустин будущий президент, он все понимает. Посмотрим, как себя поведет после разгона волчьей стаи.

Все комментарии (12)
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