Мишустин озвучил сумму вознаграждения спортсменов по итогам Олимпиады

17:18 3.02.2022

Правительство России определилось с размером вознаграждения российским спортсменам-медалистам по итогам Олимпийских игр в Пекине.

Чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн, бронзовые - по 1,7 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.

Поощрения также получат тренеры и другие специалисты, помогавшие спортсменам готовиться.

В Пекин на участие в Играх-2022 отправились 213 российских спортсменов (109 мужчин и 104 женщины).

Официальное открытие 24-х зимних Олимпийских игр состоится в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. Знаменосцами команды России на церемонии открытия будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

В свете решений CAS, датированных декабрем 2020 года, отечественные спортсмены выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в их честь прозвучит фрагмент из музыки Петра Чайковского.