Валиевой официально разрешили продолжить выступление на Олимпиаде

07:40 11.02.2022

Российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпиаде-2022, сообщает РИА Новости.

Валиева была отстранена из-за того, что ее допинг-проба, взятая 25 декабря, дала положительный результат. Об этом антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила 8 февраля и на спортсменку было наложено временное ограничение.

Как говорится в сообщении агентства, Валиева опротестовала временное отстранение и РУСАДА приняло решение его снять.

"Таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх", - говорится в распространенном релизе Международного агентства тестирования (ITA).