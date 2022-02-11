Валиевой официально разрешили продолжить выступление на Олимпиаде
Российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпиаде-2022, сообщает РИА Новости.
Валиева была отстранена из-за того, что ее допинг-проба, взятая 25 декабря, дала положительный результат. Об этом антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила 8 февраля и на спортсменку было наложено временное ограничение.
Как говорится в сообщении агентства, Валиева опротестовала временное отстранение и РУСАДА приняло решение его снять.
"Таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх", - говорится в распространенном релизе Международного агентства тестирования (ITA).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Просто девчонку хотят выбить из колеи! Что то слишком много золотых медалей завоёвывают россияне. Вот такой вот "добрый" Запад.
Заметьте, ограничение было наложено антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Проба была сдана 25.12.2021 года, а ограничение было введено только сейчас, когда Валиева стала золотым призером ОИ. Случайно ? Сомневаюсь. Похоже на провоцирование ситуации с целью в очередной раз нас опорочить наших спортсменов. Время идет, а грязные методы борьбы остаются прежними.