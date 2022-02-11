Валиевой официально разрешили продолжить выступление на Олимпиаде

Российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпиаде-2022, сообщает РИА Новости.

Валиева была отстранена из-за того, что ее допинг-проба, взятая 25 декабря, дала положительный результат. Об этом антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила 8 февраля и на спортсменку было наложено временное ограничение.

Как говорится в сообщении агентства, Валиева опротестовала временное отстранение и РУСАДА приняло решение его снять. 

"Таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх", - говорится в распространенном релизе Международного агентства тестирования (ITA).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 10:01
    Гость: пенсионер

    Просто девчонку хотят выбить из колеи! Что то слишком много золотых медалей завоёвывают россияне. Вот такой вот "добрый" Запад.

  2. 11.02.2022, 08:31
    Гость: stalker

    Заметьте, ограничение было наложено антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Проба была сдана 25.12.2021 года, а ограничение было введено только сейчас, когда Валиева стала золотым призером ОИ. Случайно ? Сомневаюсь. Похоже на провоцирование ситуации с целью в очередной раз нас опорочить наших спортсменов. Время идет, а грязные методы борьбы остаются прежними.

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