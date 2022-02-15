Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде в Пекине

17:46 15.02.2022

Российская 15-летняя фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ее прокат судьи оценили в 82,16 балла, сообщает «Интерфакс».

Второе место также досталось россиянке - Анна Щербакова набрала 80,20 балла. На третьем месте оказалась представительница Японии Каори Сакамото с результатом 79,84 балла.

17 февраля фигуристки представят произвольные программы.

Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира.