Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Российская 15-летняя фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ее прокат судьи оценили в 82,16 балла, сообщает «Интерфакс».
Второе место также досталось россиянке - Анна Щербакова набрала 80,20 балла. На третьем месте оказалась представительница Японии Каори Сакамото с результатом 79,84 балла.
17 февраля фигуристки представят произвольные программы.
Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Любовь и поддержка, наши молитвы - с ними!
Они вовсе не железные, они нежные и прекрасные! И заслуживают самых дорогих наград! А злопыхателям мы дадим отпор, не дадим в обиду Камилу! Восхищаемся её мужеством, при столь изысканной женственности! Успеха всей команде Этери Тутберидзе!
И если девочки победят, я бы, был был я в позиции давать советы Президенту, посоветовал бы ему наградить девочек воинскими наградами как защитниц Отечества.
легли под Штаты!
Главное, чтобы девочки не дрогнули, чтобы прокатали без изъянов. Т.е., чтобы судьи были бессильны творить своё чёрное дело.
Есть надежда на пятую золотую медаль и ещё одну серебряную в одиночном фигурном катании . Главное- пфу-пфу,чтобы судьи не "передумали".
Очень стабильная спортсменка с железными нервами. Молодец