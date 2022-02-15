Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Российская 15-летняя фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ее прокат судьи оценили в 82,16 балла, сообщает «Интерфакс».

Второе место также досталось россиянке - Анна Щербакова набрала 80,20 балла. На третьем месте оказалась представительница Японии Каори Сакамото с результатом 79,84 балла.

17 февраля фигуристки представят произвольные программы.

Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 01:49
    Гость: Пусть наши девочки знают

    Любовь и поддержка, наши молитвы - с ними!

    Они вовсе не железные, они нежные и прекрасные! И заслуживают самых дорогих наград! А злопыхателям мы дадим отпор, не дадим в обиду Камилу! Восхищаемся её мужеством, при столь изысканной женственности! Успеха всей команде Этери Тутберидзе!

  2. 16.02.2022, 00:58
    Гость: Поддерживаю!

    И если девочки победят, я бы, был был я в позиции давать советы Президенту, посоветовал бы ему наградить девочек воинскими наградами как защитниц Отечества.

  3. 16.02.2022, 00:48
    Гость: что судьи? Судьи изначально

    легли под Штаты!
    Главное, чтобы девочки не дрогнули, чтобы прокатали без изъянов. Т.е., чтобы судьи были бессильны творить своё чёрное дело.

  4. 15.02.2022, 19:25
    Гость: Анюта

    Есть надежда на пятую золотую медаль и ещё одну серебряную в одиночном фигурном катании . Главное- пфу-пфу,чтобы судьи не "передумали".

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