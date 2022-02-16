Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная России обыграла со счетом 3:1 команду Дании и вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.
Голы у российской команды забили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Единственную шайбу в команде Дании забросил Франс Нильсен.
Полуфинальный матч состоится 18 февраля. Соперник российской команды будет выявлен позднее по рейтингу оставшихся участников, сообщает «Интерфакс». Он станет известен после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.
В настоящее время российская сборная является действующим олимпийским чемпионом. В связи с санкциями она выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
2 вида спорта, где в руководстве надо делать полную зачистку: хоккей и биатлон.
Такой хоккей нам не нужен!
Да скорее всего ты,с 15:07
Это белогвардейская тачанка!
Всем выложиться, всех валить , как в последнюю олимпиаду. Хоккей конечно не балет ,но провоцировать на удаления не стоит,сами знаете почему.На войне как на войне.