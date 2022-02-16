Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная России обыграла со счетом 3:1 команду Дании и вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.

Голы у российской команды забили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Единственную шайбу в команде Дании забросил Франс Нильсен.

Полуфинальный матч состоится 18 февраля. Соперник российской команды будет выявлен позднее по рейтингу оставшихся участников, сообщает «Интерфакс». Он станет известен после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.

В настоящее время российская сборная является действующим олимпийским чемпионом. В связи с санкциями она выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 19:26
    Гость: В Росси

    2 вида спорта, где в руководстве надо делать полную зачистку: хоккей и биатлон.

  5. 16.02.2022, 16:24
    Гость: xmyr

    Всем выложиться, всех валить , как в последнюю олимпиаду. Хоккей конечно не балет ,но провоцировать на удаления не стоит,сами знаете почему.На войне как на войне.

Все комментарии (9)
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