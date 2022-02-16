Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

14:26 16.02.2022

Сборная России обыграла со счетом 3:1 команду Дании и вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.

Голы у российской команды забили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Единственную шайбу в команде Дании забросил Франс Нильсен.

Полуфинальный матч состоится 18 февраля. Соперник российской команды будет выявлен позднее по рейтингу оставшихся участников, сообщает «Интерфакс». Он станет известен после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.

В настоящее время российская сборная является действующим олимпийским чемпионом. В связи с санкциями она выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.