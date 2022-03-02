Роман Абрамович продаст футбольный клуб «Челси»

21:44 2.03.2022

Российский миллиардер Роман Абрамович продаст английский футбольный клуб «Челси». По его словам, данное решение было принято в интересах клуба и его болельщиков.

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», - цитирует слова Абрамовича РБК.

При этом он отметил, что продажа клуба не будет ускоренной, а будет следовать надлежащей процедуре. Также он не будет просить о погашении каких-либо кредитов.

Также Абрамович поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси».

«Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», - сказал он.