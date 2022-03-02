Роман Абрамович продаст футбольный клуб «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович продаст английский футбольный клуб «Челси». По его словам, данное решение было принято в интересах клуба и его болельщиков.

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», - цитирует слова Абрамовича РБК.

При этом он отметил, что продажа клуба не будет ускоренной, а будет следовать надлежащей процедуре. Также он не будет просить о погашении каких-либо кредитов.

Также Абрамович поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси».

«Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2022, 00:42
    Гость: Заживём

    Когда в России не будет вообще никаких миллиардеров, ибо все они на всё готовы ради своих сверхдоходов

  4. 02.03.2022, 23:03
    Гость: За какую валюту продавать будет ?

    И главное где хранить кровно проданные будет. За бугром нельзя отберут. Дома тоже нельзя - отберут :))))))

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