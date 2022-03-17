Сборная Швейцарии на два года заменит Россию в Еврохоккейтуре

10:25 17.03.2022

Хоккеисты сборной Швейцарии выступят вместо национальной команды России, отстраненной от участия в международных турнирах, на этапах Евротура на протяжении двух лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Швейцарской хоккейной федерации.

"Из-за исключения России сборная Швейцарии будет выступать со Швецией, Финляндией и Чехией в рамках Еврохоккейтура в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение исключить российские и белорусские сборные и клубы из числа участников соревнований под своей эгидой на неопределенное время из-за событий на Украине.

В нынешнем сезоне Еврохоккейтура прошли два этапа – Кубок Карьяла в Финляндии и Кубок Первого канала в России.

Сборная России является действующим победителем соревнования. Турнир проводится с 1996 года с участием России, Финляндии, Чехии и Швеции.