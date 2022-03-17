Сборная Швейцарии на два года заменит Россию в Еврохоккейтуре
Хоккеисты сборной Швейцарии выступят вместо национальной команды России, отстраненной от участия в международных турнирах, на этапах Евротура на протяжении двух лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Швейцарской хоккейной федерации.
"Из-за исключения России сборная Швейцарии будет выступать со Швецией, Финляндией и Чехией в рамках Еврохоккейтура в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение исключить российские и белорусские сборные и клубы из числа участников соревнований под своей эгидой на неопределенное время из-за событий на Украине.
В нынешнем сезоне Еврохоккейтура прошли два этапа – Кубок Карьяла в Финляндии и Кубок Первого канала в России.
Сборная России является действующим победителем соревнования. Турнир проводится с 1996 года с участием России, Финляндии, Чехии и Швеции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а почему не Люксембург или Андорра.
или на худой конец княжество Монако
Что то россияне не спешат из НХЛ в Россию,видно с пересадками не летают. Футболисты будут на паровозах на игры кататься ,а чемпионат в один круг,если до морозов успеют.
Каким образом подзаработать? Вы можете внятно объяснить?
Страна с нейтральным статусом само то. Чтобы помнили... о спорт ты мир.
России следует на два года отказаться от уплаты взносов в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), т.к. наша сборная не имеет возможности участвовать в международных спортивных состязаниях, а может вообще рассмотреть вопрос о выходе из этой организации. Уверен, что в учредительных документах ИИХФ нет ни слова о возможности отстранения сборной той или иной страны от участия в соревнованиях по политическим основаниям.