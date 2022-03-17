Сборная Швейцарии на два года заменит Россию в Еврохоккейтуре

Хоккеисты сборной Швейцарии выступят вместо национальной команды России, отстраненной от участия в международных турнирах, на этапах Евротура на протяжении двух лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Швейцарской хоккейной федерации.

"Из-за исключения России сборная Швейцарии будет выступать со Швецией, Финляндией и Чехией в рамках Еврохоккейтура в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение исключить российские и белорусские сборные и клубы из числа участников соревнований под своей эгидой на неопределенное время из-за событий на Украине.

В нынешнем сезоне Еврохоккейтура прошли два этапа – Кубок Карьяла в Финляндии и Кубок Первого канала в России.

Сборная России является действующим победителем соревнования. Турнир проводится с 1996 года с участием России, Финляндии, Чехии и Швеции.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.03.2022, 16:28
    Гость: massachusets

    Что то россияне не спешат из НХЛ в Россию,видно с пересадками не летают. Футболисты будут на паровозах на игры кататься ,а чемпионат в один круг,если до морозов успеют.

  4. 17.03.2022, 13:15
    Гость: Григорий Лукьянович Скуратов - Бельский

    Страна с нейтральным статусом само то. Чтобы помнили... о спорт ты мир.

  5. 17.03.2022, 12:29
    Гость: stalker

    России следует на два года отказаться от уплаты взносов в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), т.к. наша сборная не имеет возможности участвовать в международных спортивных состязаниях, а может вообще рассмотреть вопрос о выходе из этой организации. Уверен, что в учредительных документах ИИХФ нет ни слова о возможности отстранения сборной той или иной страны от участия в соревнованиях по политическим основаниям.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Сергей Черняховский. Европа, Постмодерн и евронацизм
© KM.RU, Кирилл Зыков
Кто убил нашу медицину? Большая беда России вскрылась вместе с санкциями
© KM.RU, Артем Чернов
Операция освобождения
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций
Избранное
Кукишъ «Live At Underground TV»
Витамин В3 (РР, ниацин) - роль, потребность, избыток, дефицит
Рецензия на сериал «Чаки»: злая кукла, рыжий няша — просто жертвы стали младше
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии
«Если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям»
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны
Тихой cапой: дело головорезов Цапков спустили на тормозах
Армянский майдан: площадные хороводы и «секс по телефону»
Награда за развал СССР: Запад оберегает Горбачева от преследований Литвы
«ПМЭФ стал традиционным местом, на котором российские и международные либералы диктуют России её завтрашний день»