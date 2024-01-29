Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года

17:48 29.01.2024

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву.

"На г-жу Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Все конкурсные результаты госпожи Валиевой от 25 декабря 2021 года дисквалифицированы, со всеми вытекающие из этого последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли и призов", - цитирует сообщение суда "Интерфакс".

Как подчеркивает CAS, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно.

"Решение коллегии CAS является окончательным и обязательным для исполнения, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям", - подчеркнули в организации.

В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.

Таким образом, сборная России лишается золота Игр-2022 в командном олимпийском турнире.