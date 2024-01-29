Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года
Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву.
"На г-жу Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Все конкурсные результаты госпожи Валиевой от 25 декабря 2021 года дисквалифицированы, со всеми вытекающие из этого последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли и призов", - цитирует сообщение суда "Интерфакс".
Как подчеркивает CAS, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно.
"Решение коллегии CAS является окончательным и обязательным для исполнения, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям", - подчеркнули в организации.
В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.
Таким образом, сборная России лишается золота Игр-2022 в командном олимпийском турнире.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще-то, всё это вертится вокруг владения (на сегодняшний день) Штатами всего-всего. И спортом в частности. Сочувствую российским спортсменам, но выглядит всё так, что из такого международного спорта следует выходить. Потому что направленность этого "международного спорта" создавать всяческие наказания России в рамках войны Запада против России.
вместо родниной.
Решение конечно спорное и не справедливое, Камилла дисквалифицирована с 25 декабря 2021 года на 4 года значит в следующем году 2025 её дисквалификация уже снимается. Нужно действовать в рамках правил, и зарубежные спортсмены принимают наркотики, но они имеют разрешения от врачей по медицинским показаниям. Нужно и российским спортсменам в этом же русле в дальнейшем действовать. Здесь вина не только спортсменки, но и её тренеров, врача команды и функционеров от спортивной федерации, они тоже должны за этим следить. А сейчас все равно Россию не допускают до международных соревнований. Но Камилла все равно лучшая и мы её все любим, последний раз она на прыжках выступала очень здорово.
А ты можешь найти иностранных спортсменов в фигурном катании, которые по уровню смогут пройти отборочные и участвовать на равных в чемпионате России? В фигурном катании русские спортсмены держат такой высокий уровень, что только подобными грязными приемами у них и можно что то отжать.
Валиева - когда выходила на лед - сбрасывала напряжение на руках.
Это нормально - когда естественно в пределах кисти
Но. это было явно больше
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Так что Щербакова чемпионка России и всего мира.
а кто продвигал Валиеву - тут можно задать вопросы Кремлю
на счет казанского края или области
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