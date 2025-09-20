Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию

Российская фигуристка Аделия Петросян, 18-летняя воспитанница Этери Тутберидзе, выиграла олимпийский квалификационный турнир, который проходит в Пекине.

Для того чтобы получить путевку на Игры-2026 в Милан, было достаточно попасть в топ-5 по итогам соревнований, так как у одиночниц и одиночников разыгрывается по пять квот. Петросян лидировала после короткой программы и осталась на первой строчке по итогам произвольной, пишет "Российская газета".

Топ-5 фигуристок, которые выступят в Милане, выглядит следующим образом:

1. Аделия Петросян (Россия, выступала в нейтральном статусе) - 209,63 балла;

2. Анастасия Губанова (Грузия) - 206,23;

3. Луна Хендрикс (Бельгия) - 204,96;

4. Виктория Сафонова (Беларусь, выступала в нейтральном статусе) - 181,91;

5. Жуйян Чжан (Китай) - 179,76.

Олимпиада-2026 в Милане состоится с 6 по 22 февраля.

  3. 20.09.2025, 20:26
    Гость: Капризные какие

    Шемаханские цариц..... то есть гимнастки им не нравятся. Сталина на вас нет!

  5. 20.09.2025, 19:54
    Гость: Арарат

    Да, в Адочку кто-то вложил немалые деньги. Они это умеют. Но все равно, молодец.

