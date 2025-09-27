Паралимпийцы из России смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном

Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение восстановить членство Паралимпийского комитета России в полном объёме, собщает "Интерфакс".

Теперь российские паралимпийцы смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном России, а также использовать другие национальные атрибуты. Речь идёт о видах спорта, за которые отвечает МПК: лёгкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Голосование состоялось 26 сентября в Сеуле и прошло в два этапа. За сохранение ограничений выступили 55 делегатов, против — 111. Затем 91 делегат поддержал полное восстановление членства ПКР, а 77 проголосовали против.

Кроме того, Ассамблея приняла аналогичное решение в отношении Паралимпийского комитета Белоруссии.

Напомним, членство обеих организаций было частично приостановлено в 2023 году.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.09.2025, 22:22
    Гость: Эка невидаль!

    До Московского Майдана 1991 съездить из Москвы в Киев даже паспорта не нужно было. В Трускавец или Львов не намного сложнее

  2. 27.09.2025, 18:34
    Гость: Ррссиянин

    Это смотря где. Четверть украинской территории мы уже уверенно прошагали.

  3. 27.09.2025, 18:10
    Гость: Чукча

    Согласно их решений, там написано, что под нейтральным статусом.
    Плохо с английским?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
Мишустин попал в список самых влиятельных евреев мира
«Они всегда объединяются». Почему ветераны СВО пугают власть
© РИА Новости Михаил Климентьев
Что с идеей «дружбы народов» сегодня не так
Избранное
Скворцы Степанова «Звездная жизнь» (интернет-сингл)
«Деиндустриализация всего мирового производства даётся ультраглобалистам весьма успешно»
Как выбрать подержанный автомобиль?
Lюstra Bar осветил путь «Моральному кодексу»
Космическая наука и прогресс
Валерий Сюткин сдержал данное Михаилу Таничу обещание
BELINSKY «Если честно» (интернет-сингл)
Как избавиться от боли в горле?
Потомучто «Перепись»
Историки и демография
Кинопремьера Глеба Панфилова «Иван Денисович»: Солженицын писал совсем о другом
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации