Паралимпийцы из России смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном

13:57 27.09.2025

Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение восстановить членство Паралимпийского комитета России в полном объёме, собщает "Интерфакс".

Теперь российские паралимпийцы смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном России, а также использовать другие национальные атрибуты. Речь идёт о видах спорта, за которые отвечает МПК: лёгкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Голосование состоялось 26 сентября в Сеуле и прошло в два этапа. За сохранение ограничений выступили 55 делегатов, против — 111. Затем 91 делегат поддержал полное восстановление членства ПКР, а 77 проголосовали против.

Кроме того, Ассамблея приняла аналогичное решение в отношении Паралимпийского комитета Белоруссии.

Напомним, членство обеих организаций было частично приостановлено в 2023 году.