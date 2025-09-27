Паралимпийцы из России смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном
Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение восстановить членство Паралимпийского комитета России в полном объёме, собщает "Интерфакс".
Теперь российские паралимпийцы смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном России, а также использовать другие национальные атрибуты. Речь идёт о видах спорта, за которые отвечает МПК: лёгкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.
Голосование состоялось 26 сентября в Сеуле и прошло в два этапа. За сохранение ограничений выступили 55 делегатов, против — 111. Затем 91 делегат поддержал полное восстановление членства ПКР, а 77 проголосовали против.
Кроме того, Ассамблея приняла аналогичное решение в отношении Паралимпийского комитета Белоруссии.
Напомним, членство обеих организаций было частично приостановлено в 2023 году.
