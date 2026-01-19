Отбывшая дисквалификацию Камила Валиева объявила о возвращении в спорт

Отбывшая дисквалификацию российская фигуристка Камила Валиева заявила о возобновлении выступлений.

"Друзья, у меня для вас новость - я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник", - написала Валиева в своем телеграм-канале.

25 декабря прошлого года истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил, пишет "Интерфакс". О том, что в ее организме найдены следы запрещенного вещества, стало известно в ходе Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира.

После пересчета очков Международным союзом конькобежцев (ISU) Россия в командном турнире Олимпиады стала третьей. Первое место досталось сборной США, второе - команде Японии. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.01.2026, 13:47
    Гость: stalker

    Можно было бы и не прерывать выступлений. И нашим чиновникам от спорта следовало бы не отстранять ее от соревнований внутри России, в отсутствии наших спортсменов на международных соревнованиях. И плевать что там скажут в МОК, международной федерации фигурного катания или в WADA. Они нам и так уже нагадили выше крыши.

  4. 19.01.2026, 13:29
    Гость: VKPb

    Плановые Провокации Британского империализма против России-СССР! В «Британского империализма недоспорте наркотических препаратов и прочей дряни, которую заставляют жрать спортсменов для удавки над ними, и управления отстранением, повышением, по желанию Лондон Колонизаторов Ми6! Их новый беспредел микро ЧИПы вместо наркотиков тотального контроля новый шаг в Британском беспределе Ми6, где фантастика Фоллаут 2 просто отдыхает, детская забава ЧИПов смерти перед реальным массовым ЧИПированием ЛжеПандемии массовых убийств от Британских Биотеррористов Ми6!
    За Полную Победу Над Британской Деспотией!

Все комментарии (5)
Выбор читателей
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели
ЕС рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против России в феврале
Путин поручил подготовить предложения по снятию «водной блокады» Донбасса
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию из-за угроз США
Избранное
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
Принесёт ли «мирный план Путина» России мир?
АФК «Система» и БФ «Система» передали учреждениям Минкультуры РФ «Страницы советской и российской истории. 1917–2017»
Как подобрать идеальную стрижку
Альянс «Полно» (винил)
Операция Пластилин «Оверсайз» (интернет-сингл)
Филипп Август feat. Олег Митяев, Алексей Хомчик и Денис Михайлов «Свет» (интернет-сингл)
Пятиэтажка «Про пса» (интернет-сингл)
Соломенные еноты «Горбунок»
10 симптомов лейкемии
«Северный Флот». TODD с симфоническим оркестром, 4 ноября, BASE
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации