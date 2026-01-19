Отбывшая дисквалификацию Камила Валиева объявила о возвращении в спорт
Отбывшая дисквалификацию российская фигуристка Камила Валиева заявила о возобновлении выступлений.
"Друзья, у меня для вас новость - я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник", - написала Валиева в своем телеграм-канале.
25 декабря прошлого года истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил, пишет "Интерфакс". О том, что в ее организме найдены следы запрещенного вещества, стало известно в ходе Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира.
После пересчета очков Международным союзом конькобежцев (ISU) Россия в командном турнире Олимпиады стала третьей. Первое место досталось сборной США, второе - команде Японии.
Можно было бы и не прерывать выступлений. И нашим чиновникам от спорта следовало бы не отстранять ее от соревнований внутри России, в отсутствии наших спортсменов на международных соревнованиях. И плевать что там скажут в МОК, международной федерации фигурного катания или в WADA. Они нам и так уже нагадили выше крыши.
