В Okko раскрыли количество зрителей, посмотревших Олимпиаду-2026

Прошедшие в Италии Зимние Олимпийские Игры в России посмотрело порядка 8 млн зрителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра Okko, который обладал эксклюзивными правами на вещание Олимпиады-2026 на территории РФ.

Отмечается, что это первый случай, когда Олимпийские игры в России показал не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.

Во время Олимпиады платформа Okko заметно прибавила в аудитории: недельный охват вырос в 2,4 раза, а интерес к спортивному разделу — на 35%. В один из дней Okko обновил собственный рекорд по числу зрителей, превзойдя показатели финала Лиги чемпионов 2025 года на четверть. Всего сервис обеспечил около 600 часов прямых эфиров, и в среднем каждый пользователь посмотрел по десять разных соревнований.

Главным хитом стало фигурное катание — на него пришлась примерно треть всего времени просмотров. В пятёрку самых популярных дисциплин также вошли хоккей, лыжные гонки, биатлон и керлинг. Заметнее всего интерес вырос к скелетону и конькобежному спорту. В компании отмечают, что Игры привлекли и новую аудиторию: доля женщин среди зрителей увеличилась вдвое, расширился охват в возрастных группах 18–21 и 40–75 лет.

На соревнованиях в Италии в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов. Единственную медаль — серебро в спринте — завоевал ски-альпинист Никита Филиппов. Лыжник Савелий Коростелев стал четвёртым в скиатлоне, фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник заняли шестые места в одиночном катании.

В Okko считают проект успешным и рассчитывают, что он поможет укрепить позиции сервиса на спортивном рынке. Эксперты, в свою очередь, говорят о продолжающемся переходе крупных трансляций в цифровую среду, где зрители получают больше возможностей — от паузы и перемотки до интерактивной статистики.

  1. 27.02.2026, 13:06
    Гость: Ключник ада

    Олимп ада !? MOK - ЧПОК . Нужна ликвидация всех лож масонских "международных" .

