Молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году пройдет в Грузии и Армении

Армения и Грузия станут хозяевами молодежного чемпионата мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято на заседании ФИФА, которое прошло во вторник в Ванкувере.

В Федерации футбола Армении отметили, что турнир станет первым футбольным событием такого уровня для страны и назвали его знаком доверия со стороны международного сообщества.

Ближайшее первенство среди молодежных сборных состоится в 2027 году — его примут Азербайджан и Узбекистан.