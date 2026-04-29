Молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году пройдет в Грузии и Армении
Армения и Грузия станут хозяевами молодежного чемпионата мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на заседании ФИФА, которое прошло во вторник в Ванкувере.
В Федерации футбола Армении отметили, что турнир станет первым футбольным событием такого уровня для страны и назвали его знаком доверия со стороны международного сообщества.
Ближайшее первенство среди молодежных сборных состоится в 2027 году — его примут Азербайджан и Узбекистан.
