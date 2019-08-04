Неземное обаяние Ванессы Паради

За выразительное лицо и прекрасный голос ее называют ангелом

В пятнадцать лет она стала популярной певицей, в двадцать пять – самой блестящей молодой актрисой Франции. Ей доводилось играть с легендами французского кино – Жераром Депардье, Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо. Она смогла околдовать одного из самых красивых мужчин мира – Джонни Деппа.

Вокальный дар

Ванесса Паради родилась 22 декабря 1972 года в парижском пригороде Сен-Мор. Девочка с раннего детства увлекалась пением и танцами.

Дядя Ванессы, французский актер Дидье Пейн, мгновенно разглядел вокальный талант своей племянницы и уговорил родителей Ванессы отправить ее на конкурс исполнителей «L'Ecole des fans». Вскоре дядя пригласил свою племянницу в студию в Париже, где его друзья работали над музыкальными произведениями для актрисы Софи Марсо. Когда они услышали голос молодой Ванессы, то сразу предложили написать для нее песню. Так появилась «Joe le taxi», получившая сенсационный успех. Песня стала очень популярной не только во Франции, но и за рубежом. Было продано более миллиона ее копий. Ванесса, которой на тот момент было всего пятнадцать, стала звездой.

Скандал как продолжение карьеры

В 1989 году Паради начала актерскую карьеру, сыграв главную роль в фильме Жан Клода Бриссо «Белая свадьба».

После эротических сцен, где совсем юная Ванесса снялась обнаженной, обыватели на улицах плевали ей вслед и, случалось, даже таскали за волосы. Стены подъезда в доме, где жила Паради, были исписаны непристойностями, а ее младшей сестре даже пришлось уйти из колледжа, где ее называли «сестрой шлюхи».

Однако, несмотря на всю обратную сторону успеха, на следующий год Ванесса Паради получила целых две престижные премии за этот фильм. Актриса была награждена премией имени Роми Шнейдер, а вскоре была признана «Лучшей молодой французской актрисой».

Ванесса Паради

Музыка, модельный бизнес и главная роль

После такого киноскандала Паради не снималась целых пять лет. Она даже отказалась от предложений таких режиссеров, как Педро Альмодовар и Джон Бурмен. Но за это время у нее вышло несколько музыкальных альбомов. Кроме того, Ванесса подписала контракт с фирмой «Шанель» и начала карьеру фотомодели, рекламируя духи «Коко».

С 1995 года актриса снова начала сниматься, и ей предлагали только главные роли. Поначалу Ванесса Паради появилась на экранах в фильме «Элиза» Жака Беккера вместе с Жераром Депардье.

«Мне предлагали много сценариев, - рассказывала Паради, – но режиссеры по-прежнему видели во мне полуголую Лолиту, совращающую всех мужчин без разбора. А когда я прочла сценарий «Элизы», мне стало неуютно: я испугалась, что не смогу хорошо сыграть. Быть партнершей Жерара Депардье почетно, но страшновато».

Повзрослевшая Паради серьезно контролировала свой имидж. В сценарии «Элизы» было много эротических сцен, но по настоянию актрисы самые откровенные эпизоды были убраны.

В 1997 году Ванесса Паради взялась за комедийные образы и снялась в мистической комедии «Колдовская любовь» Рене Манзони вместе с Жаном Рено. Она играла юную ведьмочку, которая спасала своего ребенка от злобного колдуна. «Мне так понравилось играть роль матери...» – позже в интервью призналась Ванесса. На эти слова особого внимания не обращали. До тех пор, пока любовь Ванессы не приняла конкретные формы – к Джонни Деппу и к роли настоящей матери. Первый ребенок, дочь Лили-Роза Мелоди Депп, появился у Ванессы и Джонни во время съемок этого фильма.

Ванесса Паради

Союз ангела и демона

С Деппом Паради познакомилась в 1992 году в Нью-Йорке, куда актриса прилетела на встречу с продюсерами и чтобы пообщаться с друзьями.

Сердце Джонни было несвободно – его связывали довольно серьезные чувства с Кейт Мосс, они были почти помолвлены. Однако в тот период жизни у него бывали сильные срывы, от которых не спасали ни Кейт, ни кто-либо еще. И тут возникла Ванесса. Деппа поразила ее хрупкая спина – он не мог оторвать от нее взгляд. Потом она неудачно упала на съемках, но Джонни нашел ее очаровательной даже с ногой в гипсе.

Поначалу никто не знал, ради кого Ванесса каждый месяц пересекает океан. Не было ни фотографий влюбленной пары в светской хронике, ни обсуждения романа в прессе. Но когда у пары родилась дочь, стало ясно, что это нечто серьезное.

По словам Деппа, отцовство – лучшее, что с ним произошло в жизни. Он очень изменился внешне и внутренне. Актер приобрел дом в стиле гламура 30-годов XX века и перевез туда Ванессу с ребенком. Но их счастье было недолгим: Депп часто уезжал – возвращался к бывшей подруге Кейт Мосс. Эта любовь не давалась Ванессе легко. Однако в результате Джонни всё же вернулся, чтобы пробыть рядом с ней почти четырнадцать лет.

Ванесса продолжала сниматься в кино. Подходили к концу съемки в драме «Девушка на мосту» (1999), где Паради играла самоубийцу – хрупкую Адели, которая становится ассистенткой метателя ножей.

Внезапно режиссер Патрис Леконт узнал новость: его главная актриса снова ждет ребенка. В том же году Ванесса на радость Джонни родила сына. Фильм «Девушка на мосту» получил множество различных призов и премий, в прессе его назвали шедевром.

Паради продолжала выпускать музыкальные альбомы, провела мировые турне и активно снималась в кино. В 2003 году она триумфально сыграла главную роль очаровательной Кончии в фильме «Возвращение Джеймса Батла» и в фильме «Атомный цирк».

В следующем году Ванесса участвовала в первом фильме Сержа Фрайдмана «Мой ангел». Хороших отзывов удостоилась также актерская работа Паради в фильме режиссера Гийом Никлу «Ключ» 2007 года.

Актрисе довелось сниматься в интересных и глубоких лентах. Возможно, именно ее участие и делало их такими. Так, в 2002 году она сыграла одну из ролей в документальном фильме «Затерянные в Ла Манче». Материалом для документального фильма Луиса Пепе и Кита Фултона стала история неудач, преследовавших съемочную группу Терри Гиллиама при работе над фильмом «Человек, который убил Дон Кихота».

Относительно недавно на экраны вышел еще один фильм с участием Паради, «Кафе Флоры». Актриса поделилась своими впечатлениями: «Фильм рассказывает о любви – ее радости, боли и драмах, связанных как с ней самой, так и с ее потерей. Эта история затронула меня до глубины души, буквально все в ней переворачивая. Идея о родстве душ – это, конечно, прекрасно и очень романтично, но подходит только для кино или музыки. В жизни такого не бывает».

Ванесса Паради

Любовная лодка разбилась

До встречи с Ванессой Джонни Депп постоянно менял подружек, а Ванессу окружали поклонники. Но они на диво всем вокруг стали одной из самых прочных пар шоу-бизнеса. Депп переехал к жене во Францию, чтобы дети росли подальше от соблазнов Голливуда. Депп не уставал повторять: «Только создав семью, я понял, что хочу жить, дышать и заботиться о себе. Ванесса и дети – вот моя единственная реальность».

Но в прошлом году в прессе появилась шокирующая поклонников информация: у одной из самых красивых звездных пар наметился разрыв. Как стало известно, «гражданские» супруги постоянно ссорились из-за неадекватного поведения Джонни, который прохлаждался в ночных клубах в компании молодых девушек. Якобы Паради устала от такого поведения любимого человека и выставила его за дверь.

Оказывается, Депп действительно систематически изменял Паради. Случалось, что для любовных приключений он выбирал своих коллег по съемочной площадке. Так, у него были отношения с Евой Грин, с которой он снимался в фильме Тима Бертона «Мрачные тени». Также молва связывала Джонни с его бисексуальной партнершей по картине «Ромовый дневник» Эмбер Херд.

В свете таких фактов неудивительно, что Ванесса и Джонни уже начали обсуждать с юристами подробности своего расставания.

Однако летом этого года Джонни Депп прилетел на юг Франции, чтобы провести отпуск со своими детьми и Ванессой, с которой они официально расстались. Говорят, Джонни преподнес Ванессе трогательный подарок: старинный золотой кулон с надписью «мое сердце всегда с тобой». Похоже, Депп ищет примирения с Паради. Актеру важно показать детям, что они остаются крепкой семьей несмотря на его разногласия с их матерью.

Друзья пары уверены, что Паради и Депп еще могут помириться, им просто нужно время.

Ванесса Паради

Эталон французского шика

Ванесса Паради не из тех знаменитостей, которые закрывают лицо руками, завидев на горизонте людей с камерами. Она часто появляется перед журналистами без косметики на лице. Видимо, французкая красавица полностью в себе уверена. И правильно: недаром журналы сопровождают такие фото Паради подписями вроде «Ванесса по-прежнему прекрасна!»

Давно известно, что умение красиво подать себя у француженок в крови. Вот и Ванесса Паради – символ своей страны, лицо «Шанель» и муза дизайнера Карла Лагерфельда на протяжении многих лет. Для фотосессий и рекламы ей удаются любые амплуа – она неотразима и в образе белокурого ангела, и девчонки-подростка в рваных джинсах.

Сама Ванесса предпочитает ретро-стиль арт деко. Для него характерны прямые, свободные туники с декоративным рисунком; струящиеся платья из шифона, тюля, шелка, отделанные стеклянными бусами, золотой вышивкой и бахромой; кокетливые головные уборы с блестками и перьями; туфли-лодочки на высоком каблуке. Женщина, одетая в духе арт деко, выглядит слегка театрально и одновременно очень естественно. Любуясь Ванессой на красных дорожках, мы можем убедиться в этом.

В повседневности звезда одевается просто, питает слабость мягким шляпам и почти не пользуется макияжем. Для похода в кафе Ванесса вполне может одеть принтованную юбку, топ и расшитый узорами жакет. И такой незамысловатый наряд ей будет к лицу!

Интересно, что прежде, когда они были вместе, Депп и Паради каждый выход в свет продумывали сами. Если они где-то и промахивались, то делали это вдвоем, и их «стильная эволюция» тоже проходила совместно.

На светских мероприятиях они появлялись зачастую в очень эксцентричных и причудливых одеждах, но мало кто мог поспорить, что вместе они смотрятся шикарно. Остается надеяться, что эта красивая пара воссоединится и еще порадует нас новыми ролями в кино.

Цитата: «Сознание, что люди слушают и любят меня, заставляет испытывать радость, это то, что дает мне крылья».