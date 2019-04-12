Весенние покупки – порадуйте себя выбором!

Глядя на то, как расцветает природа, хочется кардинально обновить все сферы своей жизни

После долгой и холодной зимы душа просит ярких красок и новых впечатлений. Чтобы создать в интерьере весеннее настроение, можно добавить несколько ярких акцентов в аксессуарах. И тут уж без шопинга не обойтись!

Для дома

Чтобы создать дома весеннее настроение, вовсе не обязательно приобретать новую мебель яркой расцветки – это может сильно ударить по бюджету. Куда лучше посетить магазины, где продаются стильные вещицы для украшения интерьера и выбрать там за достаточно небольшие деньги то, что впустит в ваш дом чуточку весны. Например, легкие занавески, которые можно повесить вместо зимних портьер. Занавески и шторы выполняют чуть ли не самую весомую роль в создании весны в интерьере. Достаточно просто купить новые легкие шторы светлых тонов или с весенним орнаментом, и комната уже преобразится до неузнаваемости

Безусловно, настроение поднимут легкие коврики или плетеные циновки из природного материала. По такому покрытию, избавившись от надоевшей за день обуви, очень приятно ходить босыми ногами.

Внесите весенние штрихи в каждую деталь интерьера – для этого купите яркие декоративные подушки для украшения мягкого уголка в гостиной или кровати в спальне. Если вам невыносимо хочется обновления, можно обойтись покупкой нового комплекта постельного белья вместо приобретения дивана или яркого кресла. Выбирайте красочное белье свежих оттенков – тогда цветение весенних садов будет радовать вас каждое утро, а одеяла с цветочными мотивами снова и снова будут напоминать о весне.

Можно потратиться на новенькое бра на стену или хотя бы на необычный подсвечник – и романтическое настроение обеспечено! Для кухни подойдут новая скатерть, чайный сервиз или хотя бы яркие прихватки.

Ваш ребенок давно просит купить его аквариумных рыбок? Самое время осуществить его желание и купить красивый аквариум – он очень освежит интерьер и добавит в него живых нот. И конечно, любую комнату украсят живые цветы. Не случайно люди особенно любят покупать их весной – ведь так хочется, чтобы весна была не только на улице, но и дома.

Для сада

Когда интерьер городской квартиры зацвел новыми красками, самое время вспомнить о приусадебном участке. Поскольку апрель и май – горячая пора для садоводов и цветоводов, неудивительно, что в специализированных магазинах в это время года полный аншлаг. Сегодня можно выбрать и купить любой желаемый посадочный материал, и это приятно. Но радость может омрачиться, если среди обилия ассортимента попадется некачественный или неудовлетворяющий конкретные запросы товар. Чтобы это не произошло, возьмите на заметку несколько советов.

Во-первых, посадочный материал лучше покупать не торопясь, в спокойной обстановке, – такие покупки всё-таки стоит делать заранее, а не в последний момент перед поездкой на приусадебный участок.

Во-вторых, отправляйтесь в магазин со списком необходимых семян, саженцев и сопутствующих товаров, чтобы не забыть самое важное и не купить то, что вам совсем не нужно.

Покупая семена и луковицы декоративных цветов, обязательно читайте надписи на упаковке. Так можно приобрести самые недорогие семена, полученные в результате свободного опыления. Если есть необходимость высаживать большие участки огорода, то такие семена – решение всех проблем. На упаковке должна быть надпись F1. Это говорит о том, что семена – гибриды первого поколения, которые были получены путем искусственного скрещивания сортов.

Также весной для украшения своего сада можно приобрести саженцы вьющихся растений – это именно те растения, которые могут выполнить множество дизайнерских задач. Они способны замаскировать неприглядные места сада и хозяйственные постройки, украсить забор или угол веранды.

Очень хороши такие многолетние, как плетистая роза, плющ, глициния и девичий виноград. Но пальму первенства среди всех вьющихся растений для сада дизайнеры отдают все же плетистым розам, описать красоту которых просто невозможно. Обильное длительное цветение и нетребовательность к уходу тоже имеет значение. Вырастить плетистые розы в саду под силу каждому. Особых усилий для этого не потребуется: достаточно всего лишь купить куст, высадить его, обильно полить и несколько раз за сезон удобрить.

Для самых любимых!

Отправляясь на весенний шопинг, не забудем и о маленьких «цветах жизни» – наших детях. Очень хочется провести весну ярко, поэтому при наступлении теплого времени года многие родители стараются обновить детский гардероб. Чтобы затраты на детские вещи не привели к банкротству, нужно серьезно отнестись к выбору магазина.

Во-первых, следует решить, в каком магазине будет осуществляться покупка. Иногда более доступной оказывается одежда для детей в интернет-магазинах, однако здесь неоднозначным становится вопрос о доставке. Поэтому выбирайте те магазины, где доставка оказывается наиболее выгодной. Как правило, если осуществляется приобретение нескольких товаров, магазин предлагает осуществить доставку на особых условиях.

Но конечно, мало у кого получается экономить на товарах для своего ребенка, ведь хочется купить для него всё самое лучшее. По-настоящему надежные и качественные вещи прослужат не один сезон, быть может, не только этой весной, но и следующей. И потому не придется покупать новые предметы гардероба слишком часто. Исключение здесь составляет лишь обувь, которую не рекомендуется приобретать «на вырост», ведь для правильного развития позвоночника ребенка обувь обязательно должна быть удобной.

Опытные мамы знают, что особенно выгодные покупки можно совершить в дни специальных акций или сезонных распродаж, и весной многие магазины как раз предоставляют такие предложения. Нередко скидки предоставляются постоянным покупателям – например, в качестве накопительного бонуса за ранее приобретенные вещи.

Подводя итоги, приходим к выводу, что для удачного шопинга и экономии денежных средств стоит выбрать наиболее подходящий вашим целям магазин, рационально спланировать перечень вещей для покупки, и наконец, подобрать добротные и практичные вещи. В этом случае весенние обновки принесут и детям и родителям только радость!