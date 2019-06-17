Принцесса Голливуда Одри Хепберн

Свой жизненный путь она прошла с чарующей улыбкой и грацией неземного создания

Ее имя – синоним слов «красота» и «мода». Неповторимый стиль Хепберн стал эталоном для миллионов поклонниц и вдохновением для кутюрье.

Одри родилась в Брюсселе 4 мая 1929 года. В её жилах текла голубая кровь – мама актрисы была голландской баронессой, а отец английским банкиром. После развода родителей Хепберн с мамой уехала в Лондон, где обучалась в частной школе для девочек. Позже они вернулись в Нидерланды. Когда Одри с матерью отдыхала в Арнеме, ей довелось пережить нелегкие времена нацистской оккупации, но она умела радоваться светлым мгновениям детства. В Арнеме девочка лежала в кровати и читала, стараясь забыть про голод. Позже Хепбёрн говорила: «Пока у ребёнка есть определённый минимум, он совершенно счастлив». Истории о том, как её семья ела луковицы тюльпанов, чтобы выжить, преувеличены. Луковицы использовались для получения муки, из которой пекли печенье.

Вследствие недоедания у Одри возникли проблемы со здоровьем – развилась анемия и заболевание респираторной системы. Депрессия, которой она страдала впоследствии, тоже, вероятно, являлась результатом перенесенного голода.

Утонченность и вкус – с юности

После войны Одри с мамой переехали в Амстердам, где девочка продолжила учебу в балетной школе. Ее мать работала в цветочном магазине, и позднее – в салоне красоты. Чтобы помочь с оплатой за балетную школу, Одри стала мастерить шляпки и продавать их клиенткам салона. Она могла купить самую простую шляпку и так переделать ее, что та становилась просто шикарной.

Уже тогда Одри буквально излучала жизнерадостность в сочетании с интеллигентностью. Она стала получать приглашения работать моделью для журналов и рекламных агентств, танцевала на сцене лондонских театров. В те времена профессия модели не приносила большого заработка, но уроки моды пригодились Одри впоследствии. Так,она поняла, что её цвета – это черный, белый, нежно-розовый и пастельные оттенки. «Яркие цвета подавляют и размывают меня, – говорила она. – А бледные помогают заметить мои глаза и одновременно делают цвет моих волос более темным».

Помимо этого, уже тогда Одри научилась бороться с двумя своими «недостатками», которые в наши дни считаются к несомненным достоинствам – ростом 170 сантиметров и худощавой фигурой. Она всю жизнь избегала носить туфли на высоком каблуке, предпочитая балетки.

Обаяние хрупкого эльфа

Уже после первого дебюта в кино Одри стали предлагать интересные роли. Так началась не только дорога к славе, но и упорная работа над собой.

Оглушительный успех пришел к актрисе после выхода фильма «Римские каникулы». Зрители, привыкшие к тому, что главные роли исполняют пышногрудые блондинки, овациями встретили появление на экране эфемерного создания, отличающегося истинным талантом и утонченностью. Так был рожден стиль Одри Хепберн, по которому потом сходили с ума миллионы – блондинки перекрашивались в брюнеток, обладательницы длинных локонов делали прическу а-ля Одри, мужчины замирали от одного взгляда огромных глаз, а известнейшие кутюрье разрабатывали новые линии одежды, атрибутом которых стала юбка-колокол, подчеркивающая осиную талию, и безрукавка, украшенная шейным платком.

Одри и фильм «Римские Каникулы» были словно созданы друг для друга. Зрители легко верили в то, что Одри – настоящая принцесса. К наброскам для «Римских каникул» она добавила то, что она предпочитала для себя: простые воротнички и широкие пояса. Она всегда точно знала, как хочет выглядеть, и какая одежда смотрится на ней лучше.

За эту роль она получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, после фильма актрису буквально засыпали предложениями о съёмках. Одной из причин её популярности было то, что она обладала невероятным обаянием и напоминала скорее фею, чем секс-символ своего времени. Актриса достигла вершины своей карьеры, когда сыграла в шедевре «Завтрак у Тиффани» 1961 года. Роль Холли Гоулайтли стала культовым образом американского кино XX века. Хепбёрн назвала эту роль «самой джазовой в своей карьере». На съёмках она носила очень стильную одежду, в том числе знаменитое «маленькое чёрное платье», ставшее настоящим хитом, и добавила высветленные пряди к волосам. Найденный стиль она сохранила и вне съёмок.

Самый выгодный вклад

Личную жизнь Одри нельзя назвать безоблачной: в ней было много любви, но были и болезненные расставания. Очарованная образом своего отца, Одри невольно выбирала в мужья мужчин, чем-то на него похожих. Однако, всецело погруженная в работу, она имела мало шансов встретить своего настоящего героя.

На съёмках фильма «Сабрина» Одри Хепберн познакомилась с Уильямом Холденом. Актриса мечтала выйти за него замуж и родить детей, но узнав, что он перенёс вазектомию, разорвала с ним отношения.

В 1954-м на съёмках «Ундины» Одри встретила актера Мэла Феррера, до этого трижды побывавшего в браке, вышла за него замуж и родила сына Шона. Вскоре они развелись, и Одри Хепберн вышла замуж за Андреа Дотти, итальянского психиатра, полную противоположность своим бывшим пассиям. После рождения второго сына в 1970 году, которого назвали Люком, звезда переехала в Италию. Но вскоре Дотти начал ей изменять, и актриса расторгла и этот брак.

Истинная же любовь пришла к Одри в 50 лет – с голландским актёром Робертом Уолдесом. Официально они так и не расписались, что совсем не мешало их счастью. «Говорят, любовь — самый выгодный вклад: чем больше отдаёшь, тем больше получаешь в ответ», – сказала она однажды.

Хепберн и Живанши

С Юбером Живанши Одри познакомилась в еще 1953 году, когда искала наряды для героини фильма «Сабрина». Хрупкая актриса в соломенной шляпе, джинсах и сандалиях переступила порог салона Givenchy. И с тех пор ее огромные глаза, эльфийская грация и волшебный внутренний свет сочетались исключительно с нарядами от Живанши. А за фильм «Сабрина» Юбер получил «Оскар» в номинации «лучший дизайн костюмов».

Практически в каждом своем фильме Одри носила наряды от Givenchy – «роман» актрисы и модельера был необычайно плодотворным. Когда Хепберн второй раз выходила замуж, она сказала: «С нарядами от Givenchy я снова поверила в счастье», – и надела довольно простое свадебное платье, подарок Юбера, которое на десятилетия стало эталоном элегантности. Впоследствии их отношения из рабочих стали очень теплыми и дружескими – он пек ей пироги, она посвящала ему маленькие оды.

Икона стиля

К середине 50-х Хепбёрн стала законодательницей мод, имела массу подражателей. Например, после выхода фильма «Сабрина» глубокий четырёхугольный вырез стали называть «Сабрина-декольте». На чем же основывается этот стиль, и по сей день будоражащий воображение? Брюнетка от рождения, Одри не изменяла своему природному цвету волос до конца жизни. Единственное дополнение, внесенное в прическу актрисы, было проработано совместно с Юбером – это были высветленные пряди на челке. Пробор на одну сторону, короткая стрижка, французская ракушка или высокая прическа для торжественных случаев, украшенная диадемой – вот знакомый всем образ, неотъемлемая часть стиля Хепберн.

Макияж, присущий этому стилю, выполняется с особой тщательностью. Его основа – идеально ровный тон лица, цвет пудры подбирается в соответствии с природным цветом кожи. Акцент делается на глаза: использование теней коричневой гаммы, подводки черного цвета и накладных ресниц позволяет достичь эффекта широко распахнутых глаз. Четко очерченные брови, нежные румяна и губы темно-розового оттенка заканчивают формирование макияжа «а ля Одри».

Врожденный шик и балетная грация Одри позволяли ей выглядеть королевой в любой одежде. Однотонные ткани спокойных цветов (черный, коричневый, персиковый) составляли основу гардероба актрисы. Балетки и сумочка-редикюль являются обязательными для этого стиля. Юбка-колокольчик, вечернее платье-футляр, трапециевидный жакет, водолазка, блузка без рукавов, шейный платок и перчатки выше локтя – все вещи подбирались так, чтобы открыть грациозную шею и максимально подчеркнуть талию. Но все эти особенности стиля Хепберн не раскрывают главного секрета ее очарования. Можно точно подобрать макияж и прическу, скопировать каждую деталь одежды, но это будет выглядеть лишь грубым подражанием. Главными составляющими, благодаря которым стиль Хепберн стал узнаваемым, является элегантность, обаяние и искренняя доброжелательность к людям. Именно эти черты оживляют образ и не дают девушке, примеряющей стиль Одри, стать ее безжизненной копией.

Посол доброй воли

В зрелые год кино уже не могло дать ей той реализации, которой актрисе не хватало. А вот чужие горести всегда пробуждали в Одри сочувствие, и она стала послом доброй воли ЮНИСЕФ. Её поездки были тяжелыми: она самоотверженно ездила туда, где не было воды, еды и электричества. Это был мир голодных и умирающих детей, которых она вместе с врачами пыталась спасти.

Когда Одри возвращалась в Европу, она старалась привлечь внимание власть имущих к проблеме голодающих детей: давала интервью, которые раньше ненавидела, встречалась с чиновниками. К этой работе она подошла со всей ответственностью, ее словно не заботила собственная безопасность, хотя часто неподалеку свистели пули, Одри не ощущала страха за свою жизнь.

Она отдавала всю себя этой последней в жизни миссии – вместе со своим здоровьем. Но когда актриса это поняла, было поздно, болезнь не оставила шанса на победу. Поездка в Сомали и Кению в сентября 1992 года стала для неё последней.

Одри Хепберн скончалась в Швейцарии 20 января 1993 года от рака. Её элегантность и стиль навсегда останутся в истории кино, а сама актриса вошла в «Топ-100 кинозвезд всех времен».

Секреты красоты от Одри

* «Чтобы губы стали желанными и соблазнительными, как можно чаще говорите добрые слова».

* «Чтобы глаза стали красивыми, излучайте добро».

* «Чтобы стан был стройным, делитесь едой с голодными».

* «Никого никогда «не выбрасывайте». Люди нуждаются в реставрации значительно больше вещей. Как можно чаще поощряйте, прощайте их».

* «Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе. Она – в блеске глаз. Ведь глаза – это ворота в сердце, где живет любовь».

* «Красота женщины возрастает вместе с ее годами!»

* «Человеческие отношения являются самым важным в жизни человека: важнее чем деньги, еда, роскошь, карьера».

Фото с сайта kinopoisk.ru