Борьба с «апельсиновой коркой» – все средства хороши!

Проблема целлюлита знакома большинству женщин

Некрасивые бугорки на коже, именуемые в народе «апельсиновой коркой», появляются в самых привлекательных местах тела – на бедрах, животе, ногах и даже иногда на руках. Неудивительно, что женщины, заметившие у себя эти признаки, стараются избавиться от них любыми способами. Средств против целлюлита немало – это и имбирный массаж, и кофейный скраб, и обертывания с яблочным уксусом, и всевозможные маски.

Медики определяют целлюлит как деформацию жировой ткани в составе кожи, которая и проявляется в виде бугорков. Целлюлит – не просто косметический дефект. Это болезнь, с которой нужно бороться, иначе она перейдет в неизлечимую стадию и доставит немало проблем. Как появляются бугорки? Строение подкожной ткани у женщин в области ног, бедер и ягодиц имеет сходство с пчелиными сотами. При нарушении обмена веществ клетки наполняются жиром и токсинами. Токсины растягивают клетки, задерживают циркуляцию лимфы. В итоге жир оказывается заблокированным и не расщепляется.

Стадии и способы лечения

Первая стадия целлюлита проявляется в виде отека. Бугорки пока не заметны, ощущается лишь небольшое увеличение объемов тела. Важно не спутать начало болезни с обычным набором веса – на первом этапе борьба с целлюлитом имеет максимальный эффект.

Что делать? Вам нужно избавиться от шлаков и токсинов, активно заняться спортом. Тщательно следите за качеством своего питания.

Вторая стадия целлюлита вызывает более серьезный отек тканей. Жировые отложения уплотняются и становятся заметными. Проблемные зоны увеличиваются.

Что делать? Нельзя терять время и запускать ситуацию. Увеличьте физическую нагрузку, откажитесь от соленого, жирного и сладкого. Делайте массаж проблемных зон антицеллюлитными скрабами.

Третья стадия целлюлита – микронадулярная, жировые клетки спаиваются в гроздьи. Лимфатическая жидкость давит на артерии, это приводит к ухудшению поставок кислорода к тканям. При сжатии кожи проявляется заметная «апельсиновая корка».

Что делать? Если вы решите сбросить лишние килограммы на третьей стадии целлюлита, проблемные зоны уже не отреагируют на усилия, жир останется заблокированным. Салонные процедуры для третьей стадии целлюлита – это электролиполиз и целлюлолиполиз. В домашних условиях стоит попробовать медовый массаж.

На четвертой стадии целлюлит уже виден, как говорится, невооруженным глазом. Проблемные участки кожи становятся более холодными на ощупь, имеют слегка синюшный оттенок. При нажатии на кожу такой целлюлит даже будет причинять боль.

Что делать? Бороться с четвертой стадией целлюлита дома и самостоятельно практически бесполезно. Поможет только липосакция.

Маски очень помогают!

В незапущенных случаях от целлюлита эффективно помогают домашние маски. Главная их задача – разогреть кожу, усилить приток крови к проблемным местам и восстановить упругость.

Самый сильный разогревающий эффект маске придают горячий воск, глина, мед, эфирные масла, порошок горчицы и красного перца. Чтобы усилить антицеллюлитное действие маски, после нанесения компонентов на кожу нужно сделать легкий массаж, обертывание (обернуть проблемные места целлофаном или фольгой) и выполнить комплекс антицеллюлитных упражнений. Другой вариант – укрыться теплым одеялом и расслабиться. Для усиления антицеллюлитного эффекта до или после процедуры примите ванну с морской солью и эфирным маслами.

Маска из красного перца

Возьмите 5 грамм молотого красного перца, 5 грамм молотого мускатного ореха, 5 миллилитров эфирного масла кайенского перца (допустимо заменить эфирным маслом корицы), 100 грамм цветочного меда, 2 столовые ложки оливкового масла, одну столовую ложку сливок. Перемешайте это все, нанесите на кожу и обернитесь пленкой. Компоненты маски достаточно жгучие – будьте осторожны, чтобы состав не попал на места, где кожа особо чувствительна, и на открытые ранки. Не наносите маску на грудь! Через 15 минут ее можно смыть теплой водой. Данное средство очень эффективно, но не подходит для чувствительной кожи, склонной к аллергии.

Маска из морской капусты

Для приготовления потребуется 2 пачки сухой морской капусты и 2 литра воды (температура должна быть примерно 60 градусов). Залейте теплой водой сухую капусту. Через час процедите капусту через марлю. Распределите массу на бедрах, обмотайтесь полиэтиленом. Укутайтесь одеялами и полежите примерно час. В состав морской капусты входит богатый комплекс минеральных веществ и витаминов, обновляющих клетки кожи.

Голубая глина

Голубая глина – отличный абсорбент, который используется в косметологии в качестве эффективного средства от целлюлита. Глину разводят водой и используют как маску. Для усиления эффекта можно добавить в нее мед, кофейную гущу и смесь из нескольких видов эфирных масел.

Маска из глины готовится просто – нужно взять 2 столовые ложки глины, 2 столовые ложки кофейной гущи, 5 капель эфирного масла тимьяна, 3 капли розмарина. Разведите глину теплой водой до консистенции кашицы, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Нанесите маску на проблемные места и тщательно помассируйте в течение 10 минут. Смойте теплой водой.

Яблочный уксус – просто и безопасно

Яблочный уксус с древности известен как лучшее средство для расщепления жиров. С его помощью вполне реально разгладить целлюлитные бугорки и избавиться от лишнего жира. Это просто, а главное, безопасно! В домашних условиях можно делать антицеллюлитный массаж, маски или обертывания с яблочным уксусом. Уксус ускоряет обмен веществ и усиливает кровообращение в застойных местах.

Уксусные обертывания

Разведите уксус наполовину с водой и втирайте лосьон в проблемные участки кожи в течение 5-10 минут. После чего обернитесь пищевой пленкой и укройтесь теплым одеялом. Через час примите теплый душ и смажьте тело увлажняющим кремом. Повторяйте обертывания 2 раза в неделю – результаты не заставят себя ждать.

Медовый лосьон с яблочным уксусом

Две столовые ложки уксуса смешайте с двумя ложками меда. Добавьте в смесь 2 ложки воды и размешайте. Полученным лосьоном полезно натирать проблемные участки ежедневно в течение 5-10 минут. Если есть время, после массажа оберните тело пленкой и подержите маску 30 минут.

Имбирь вам в помощь!

Применение этой пряности ощутимо усиливает процессы кровообращения и обмена веществ. Кроме того, имбирь освежает кожу, делает ее гладкой и упругой. А еще он обладает мягким согревающим свойством и придает коже приятный аромат. Имбирь можно применять в виде смеси при проведении массажа от целлюлита, скраба для тела, либо в составе антицеллюлитной маски.

Имбирный массаж

Нужно натереть корень имбиря на терке, завернуть в пропитанную оливковым маслом марлю и растереть проблемные места. Также можно смешать 2-3 ложки имбиря в порошке с натуральным растительным маслом и получившейся смесью массировать проблемные зоны бедер, живота и ягодиц на протяжении 7-10 минут. Появление жжения в растираемых участках кожи говорит о том, что имбирь подействовал. Если хотите получить желаемый эффект в борьбе с целлюлитом, проводите имбирный массаж раз в неделю.

Скраб для тела с имбирем

Для приготовления скраба смешайте порошок имбиря с оливковым маслом, добавьте горсть морской соли или кофейной гущи и несколько капель эфирного масла цитрусовых. Приготовленный скраб нужно нанести на проблемные участки и массировать в течение 10 минут. При регулярном применении эффект потрясающий!

Молотый кофе: аромат плюс эффект

Кофе смело можно назвать одним из самых эффективных средств по борьбе с целлюлитом. Поскольку в состав кофейных зерен входит кофеин, стимулирующий обмен веществ, выводящий токсины и расщепляющий подкожный жир, против целлюлита используются маски и скрабы. Чтобы готовить эти средства дома, измельчите кофейные зерна в кофемолке. Можно также взять кофейную гущу, которая осталась в кофеварке, но эффект будет слабее. Наиболее высоким содержанием кофеина отличается зеленый необжаренный кофе. Если есть возможность достать свежие зерна, готовьте скрабы именно с ними.

Классический кофейный скраб

Одним из самых простых средств против целлюлита является кофейный скраб. Для его приготовления просто смешайте измельченный кофе с гелем для душа. Нанесите смесь на проблемные участки кожи и массируйте в течение 10 минут.

Есть вариант еще проще – намыльте тело мочалкой, затем нанесите наверх молотый кофе и массируйте. Очень хорошо делать такую процедуру по утрам – аромат кофе подарит бодрость на весь день.

Ежедневный массаж кожи с применением кофе растворит подкожный жир в клетках, очистит кожу от ороговевших частиц и усилит обмен веществ.

Скраб с кофе и эфирными маслами

Нужно смешать 100 грамм молотого кофе со столовой ложкой растительного масла и добавить пару капель эфирных масел – лучше всего цитрусовые. Нанесите такой скраб на разогретое после ванны тело и массируйте 10 минут.

Кофейный скраб с солью

Смешайте молотый кофе с морской солью в равных частях и добавьте в эту сухую смесь несколько капель оливкового масла. Распарьте тело в горячей ванне, чтобы поры кожи раскрылись и увеличилась циркуляция крови. С помощью полученного скраба сделайте массаж проблемных участков тела. После процедуры увлажните кожу лосьоном.

Кофе с перцем

Нужно взять 100 грамм измельченных кофейных зерен, 30 миллилитров настойки красного перца, одну чайную ложку оливкового масла. Затем тщательно перемешать ингредиенты и поставить в темное место на неделю. В течение 10 минут растирайте тело полученным скрабом, делая такую процедуру после горячего душа. Повторять процедуру можно один-два раза в неделю. Средство очень эффективно сжигает жиры.

А напоследок я скажу

Стоит помнить, что целлюлит – не просто недостаток, который портит внешний вид. Это очень коварная болезнь, поэтому бороться с ней нужно с применением комплексных мер. Включите силу воли для соблюдения правильной диеты и занятий спортом, регулярно проводите курс антицеллюлитного массажа, используйте согревающие маски. Ведь в запущенной стадии целлюлит можно вылечить лишь с помощью хирургического вмешательства.