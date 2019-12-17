Неоднозначный Егор Бероев

Он стал популярным благодаря роли Фандорина в «Турецком гамбите»

Критики оценивают Бероева как весьма серьезного актера. В свободное время он занимается айкидо и верховой ездой. А еще просто обожает жену Ксению и дочку Дуню.

Егор родился 9 октября 1977 года в Москве. В его семье все были актерами. Его дед – знаменитый «Майор «Вихрь», Вадим Борисович Бероев. Актером стал брат Егора Дмитрий, его мама служит в Театре имени Моссовета, там же играли дед Вадим и бабушка Эльвира.

Всё это определило будущую профессию Егора. Дети из актерских семей не всегда становятся достойным продолжением родителей. Но этого не скажешь о Егоре Бероеве – превосходном актере и просто хорошем человеке.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Сериалы, блокбастеры и драмы

Впервые Егор вышел на сцену в семь лет, ужасно стесняясь. Повзрослев, он неожиданно для всех поступил в театральное училище имени Щепкина. Егор решил идти именно туда, избегая зачисления по блату. «В ГИТИСе меня все знают, да и в Щуке тоже, как и во МХАТе, а вот в Щепке – нет», – говорил он.

После окончания Щуки его приняли в труппу МХАТа. На сцене Бероев дебютировал в спектакле «Борис Годунов». Позже он сыграл Меркуцио в «Джульетте и ее Ромео», Бориса в спектакле «И свет во тьме светит…», Освальда в «Привидениях».

Его дорога к славе была короткой – первые роли он сыграл в популярных сериалах, и зрители его быстро запомнили. Актеру доставались непохожие друг на друга роли. В «Семейный тайнах» его персонаж был владельцем клуба «Свалка», которого настигла смерть. А в сериале «Пятый угол», наоборот, случился хеппи-энд. В фильме «Игра в стиле модерн» Бероев продемонстрировал удивительную морозоустойчивость и чудеса джигитовки.

Но настоящая слава пришла с выходом на экраны «Турецкого гамбита» по роману Бориса Акунина. Картина была насыщена спецэффектами и собрала на площадке всех российских звезд. Неудивительно, что фильм посмотрела вся страна. Бероев стал едва ли не лучшим исполнителем роли Фандорина в экранизациях романов Акунина.

Начиная с 1994 года и по сегодняшний день, актер снялся в более чем сорока кинокартинах. О профессии он говорит так: «Когда я читаю сценарий, то всегда пытаюсь осознать ту меру ответственности, которую беру на себя как актер, который выйдет к миллионам зрителей с неким посланием, с некими идеями и ценностями. Это обязывает. Поэтому лучше не сниматься вообще, чем играть роли, за которые потом будет стыдно».

Главный в семье

В 2001 году актер женился на дочери Ирины Алферовой и Александра Абдулова Ксении. Сериалы помогли актеру не только в карьере, но и в личной жизни. Пара познакомилась именно на пресс-конференции Первого канала, посвященной новым сериалам.

Тогда Ксения Алферова закончила юрфак Московского университета и работала юристом. Бероев был начинающим актером, а Ксению благодаря фамилии знали все. Егор долго добивался ее руки. «Я просто не мог пройти мимо такой женщины, – рассказывал актер. – Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной».

Ксения Алферова буквально боготворит супруга. Она не хотела выйти замуж за актера, поскольку была уверена – среди них не бывает настоящих мужчин. Но судьба решила над ней подшутить: Ксения вышла замуж именно за артиста. Дочку Дуню она родила в 2007 году, и родители в ней души не чают.

В биографии Бероева дети вообще занимают главное место. Кроме общей с Ксенией дочери, у Егора есть еще одна дочь, которую тоже зовут Евдокия. Она родилась в 2001 году от гражданской жены актёра, причем об этом он узнал, когда уже была назначена дата свадьбы с Ксенией. Старшую дочь он не бросил и продолжает ее воспитывать.

Многие актерские семьи недолговечны, но Бероев и Алферова вроде бы абсолютно счастливы.

Когда в 2008 году Егор в паре с олимпийской чемпионкой Екатериной Гордеевой принял участие в шоу «Ледниковый период-2», они стали победителями телепроекта. Пошли слухи о романе Бероева и Гордеевой – слишком убедительно выглядели их нежные отношения на льду. Утверждали, что Гордеева увела Бероева у жены. «Егор, конечно, сложный и неоднозначный человек, – рассказал один из членов съемочной группы «Турецкого гамбита». – Но он не настолько глуп, чтобы скрываться от посторонних глаз в одном из самых крупных отелей в центре Москвы. Мне смешно оттого, что все верят в эту чепуху».

Супруги не комментировали эти слухи, а развода так и не случилось. За годы брака Бероева и Алферову «разводили» не раз, но они до сих пор вместе. «Семья – это очень важно», – считает Егор и старается быть в своей семье главным.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Жизненные принципы

Многие невольно задаются вопросом, каким образом актеру удается сохранить уникальный образ, не испорченный популярностью? Почему его талант не растрачен в погоне за дорогими проектами, а Бероев по-прежнему востребован и любим зрителями?

По характеру Егор мягкий человек. Но несмотря на внешнюю «пушистость», отличается жесткими принципами. Он не берётся за пустых персонажей и к любой работе относится с огромной ответственностью. Так, в «Турецком гамбите» актер сам исполнил все сложные трюки, кроме одного. Когда нужно было прыгнуть с пятого этажа на четвертый, это сделал каскадер. Ну а всё остальное («поездка» под каретой, прыжок на воздушный шар) проделал сам актер. Он настолько любит рисковать, что хотел выполнить и упомянутый выше прыжок с пятого этажа – ему просто не дали этого сделать, и пришлось подчиниться.

В каждом фильме актер полностью выкладывается в стремлении создать правдивый характер. Для работы в картине «Такая служба, такая жизнь» он несколько месяцев служил в спецназе, осваивая то, что умеют «краповые береты».

Вся жизнь Бероева подчинена его профессии. Хорошо выглядеть – это часть его работы, и артист не представляет себя без айкидо и верховой езды. Среди талантов Егора есть еще один – завораживающий голос, придающий ролям особую проникновенность.

Актер признается, что не вписывается в рамки современной жизни. Он хотел бы перенестись в Россию начала ХХ столетия, ощутить набоковское время, «попробовать на вкус» то ощущение России, которое Набоков увез с собой, покидая родину.

Сегодня же, по мнению Бероева, у людей нет идеалов: «Все верят только в себя, любимого! Никто не ходит друг к другу в гости, все заняты мыслями о личном обогащении». Но, несмотря на все сложности, артист обожает жизнь во всех ее проявлениях. В свободное время он катается на горных лыжах, играет в теннис и пишет маслом картины.

Удобная одежда и любимая Сицилия

Актер предпочитает носить комфортную одежду. Бероев и Алферова даже стали лицами одной модной марки модной. При этом Егор признался, что не особенно следит за модными тенденциями. «Чем старше становлюсь, тем проще отношусь к одежде, – говорит актер. – Так что я абсолютно далек от моды. Конечно, у меня есть свой стиль, который я нашел с годами опытным путем, но, в основном, предпочитаю ходить в том, что удобно. В общем, гораздо больше, чем себя, я люблю одевать свою супругу».

Целенаправленный шопинг – не для семьи Бероевых. Они заглядывают в магазины во время прогулок и путешествий. После таких приятных покупок платьев для жены в гардеробной уже не хватает места для вещей актера.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Что касается интерьера своего дома, то супруги привлекали к работе многих дизайнеров, но потом поняли, что проще придумывать что-то самим.

Бероев вообще любит мастерить что-нибудь своими руками. Так, на даче в деревне он сделал стол и кухню, поскольку с юности занимался работой по дереву. Это занятие всегда успокаивало актера.

Есть у Бероевых и дом на Сицилии, но они говорят, что до его основательного обустройства руки еще не дошли. Ведь главное в доме на Сицилии – балкон и море, остальное не так важно.

Сицилия привлекла их тем, что ее обитатели по менталитету похожи на русских. По словам актера, «там все настоящее, начиная от еды и заканчивая людьми. Если помидор, то он пахнет помидором. Если это мясо, то настоящее мясо… Если ты чей-то друг, то ты сразу друг всего острова. И это навсегда».

Неудивительно, что семья Бероевых каждое лето едет на Сицилию. Егор, Ксения и их дочь Дуня обожают местную еду – полусыр полутворог рикотту, пасту, итальянские маслины и пикантный сыр ганганзолу.

Цитата: «Люблю жизнь в разных ее проявлениях, и мне все интересно. Наверное, жизнь без трудностей прекрасна, а жизнь с трудностями еще прекраснее!»