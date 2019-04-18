Королева красоты Боливии лишилась титула из-за беременности

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В Боливии лишили титула королеву красоты: победительница конкурса «Мисс Боливия 2018» Джойс Прадо была вынуждена отдать корону. Это произошло после того, как модель призналась в интервью местным СМИ, что находится на втором месяце беременности. Организаторы конкурса сочли это нарушением контракта и отобрали звание у 22-летней девушки, пишет Газета.RU.

Джойс Прадо рассказала, что ждет ребенка вместе со своим возлюбленным, парагвайским манекенщиком Родриго Гименесом. Бывшая «Мисс Боливия» призналась, что они собираются пожениться, однако уточнила, что точной даты свадьбы пока нет. «Да, у нас будет ребенок, у нас есть поддержка от наших семей, — заявила Джойс Прадо. — Мы оба счастливы, я люблю Родриго, и это событие сделало нас еще ближе».

Фото со страницы joyceprado97 в Instagram

Модельное агентство Gloria, которое занимается организацией национального конкурса красоты в Боливии с 1985 года, объяснило тот факт, что девушку лишили титула, нарушением контракта. Согласно условиям конкурса, его победительница не имеет права выходить замуж или заводить детей, пока является обладательницей титула. Это означает, что Джойс Прадо завоевавшая корону в 2018 году, не должна была создавать семью, пока в Боливии не выберут новую мисс.

Сама Джойс Прадо пока не проявила сожаления по поводу того, что лишилась титула «Мисс Боливия».

