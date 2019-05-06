Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

14:03

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США.

Фото: missncusa/instagram.com

Речь идет о титулах «Мисс США», «Юная мисс США» и «Мисс Америка», пишет Газета.RU.

Подчеркивается, что это значительное событие в истории подобных конкурсов в США: когда эти мероприятия только начали появляться в 1920-х годах, темнокожие женщины вообще не допускались к участию. Даже после того, как организаторы начали менять правила, им все равно было трудно добиваться высокого звания.