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Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

14:03 6.05.2019

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. 

Фото: missncusa/instagram.com

Речь идет о титулах «Мисс США», «Юная мисс США» и «Мисс Америка», пишет Газета.RU.

Подчеркивается, что это значительное событие в истории подобных конкурсов в США: когда эти мероприятия только начали появляться в 1920-х годах, темнокожие женщины вообще не допускались к участию. Даже после того, как организаторы начали менять правила, им все равно было трудно добиваться высокого звания.

Темы: Стиль
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