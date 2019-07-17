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В ЗАГСах рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое

11:54 17.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В столичных ЗАГСах рассказали, какие свадебные традиции постепенно уходят в прошлое.

Как пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГСов, традиция выходить замуж в белом платье уходит в прошлое.  Многие девушки выбирают для свадьбы разноцветные платья или даже брючные костюмы. А некоторые пары устраивают тематические регистрации и приходят в ЗАГСы в народных костюмах или вовсе в джинсах.

"Недавно в нашем отделе ЗАГС зарегистрировали брак молодожены, которые работают в авиакомпании. Они так и пришли на церемонию: жених в форме пилота, а невеста – стюардессы", - цитирует пресс-служба слова начальника Дворца бракосочетания №1 Наталию Бурмистрову.

Также устарел и стереотип о том, что оформлять отношения в мае - к соррам и нелегкой семейной жизни. Отмечается, что только в 2019 году в мае московские отделы ЗАГС зарегистрировали более 4,5 тысячи браков, что на 710 пар больше, чем в мае 2018 года.

Кроме того, все большую популярность набирают у молодоженов и регистрации вне стен ЗАГСов. Вместо традиционных церемоний в столице регистрируют брак на новых площадках, среди которых и башни Москва-Сити, и Планетарий, и старинные усадьбы, и панорамные рестораны, и даже стадионы.

По словам сотрудников, молодоженам такое новшество очень нравится, они считают, что регистрация в необычном месте – это хорошее начало семейной жизни.

"Еще один устаревший стереотип – на регистрации молодых должны сопровождать свидетели и шумная толпа гостей. Однако, по наблюдениям ведущих церемоний, в ЗАГС часто приходят вдвоем или приглашают только родителей. Все чаще молодожены расписываются без свидетелей. Свидетели на сегодняшний день лишь дань традиции и, возможно, дополнительная поддержка для взволнованных жениха и невесты", - цитирует пресс-служба начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

По мнению сотрудников ЗАГСа, все это говорит о том, что всё меньше молодоженов подвержены стереотипам.

Всего же за первые полгода в Москве женились 32,9 тысячи пар. 

Темы: Брак: проблемы и решения
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 14:59
Гость: Тарас Шовкопляс

Я готовился к свадьбе заранее. Купил себе украинскую вышиванку и балалайку (не знал, какой национальности будет невеста). Пришлось сдать в ломбард, да еще сбережения на калым потратил. Влюбился в татарку. Теперь это моя жена. И мне с ней спокойно. Она ни за хохлов, ни за москалей, а за мужний дом.
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