Парка женская с мехом: как выбрать?

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Парка – одна из самых популярных моделей повседневной куртки

Удлинённая куртка-парка удобна и практична, а также имеет огромный плюс: она подходит для любого типа фигуры. Это незаменимая вещь в гардеробе как юной модницы, так и взрослой женщины.

Фото с сайта snowqueen.ru

Парки различаются не только цветом, длиной, фасоном, типом ткани, но и утеплителем. Для весны подойдёт тонкая, лёгкая куртка. В нашем довольно суровом климате актуальными являются утеплённые зимние парки. Что же они из себя представляют?

Зимние куртки имеют разный утеплитель: внутри может быть натуральный или искусственный мех, пух или синтепон. Парки с синтетическим наполнителем довольно популярны, так как не требуют особого ухода, хорошо согревают в холода, и цены на них демократичны. Среди натуральных наполнителей зимних курток популярен гусиный пух, здесь главное обратить внимание на соотношение пуха и пера, оно должно быть 90/10. Перо хорошо согревает и не даёт скатываться пуху.

Парка с мехом внутри женская идеально подойдёт для модного и стильного зимнего образа. Натуральный мех обладает прекрасными тепловыми свойствами и разнообразными оттенками, а также хорош для выполнения колоритной отделки. Зимняя парка с натуральным мехом создаст образ стильной девушки, знающей себе цену.

В качестве утеплителя хорошо подходит и искусственный мех, в таком случае при выборе куртки нужно обратить внимание на его качество. Мех должен быть прочным, густым, иметь неяркую расцветку. Чем ярче мех, тем выше вероятность, что он будет краситься. Меховая подкладка должна отстёгиваться. Вы сможете носить куртку в более тёплую погоду, а также стирать её в домашних условиях.

Если мех внутри не будет отстёгиваться, то после первой же стирки он может приобрести неприятный вид. Обычно меховая подкладка сделана на молнии, благодаря чему вы можете отстегнуть её одним движением. Цены на зимние парки с искусственным мехом относительно невысокие, что делает их особенно популярными среди молодёжи.

Классическая куртка-парка комфортна и практична. При правильном выборе и дальнейшем надлежащем уходе вы сможете носить её несколько сезонов.

