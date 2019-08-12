Где купить качественную мебель для ресторана или кафе?

17:44

Сегодня найти качественный продукт (в нашем случае мебель для кафе, баров и ресторанов) весьма непросто

Хотите, чтобы ваше заведение процветало? Желаете увеличить количество посетителей и, соответственно, прибыль? Значит, вам нужна добротная мебель для бара, кафе или ресторана. А вот, где ее взять — это уже другой вопрос. Давайте разбираться.

Почему заведению нужна качественная мебель

Ресторанный бизнес — целое искусство, где нужно играть по правилам и использовать творческий подход. А правила таковы — цени тех, кто приносит деньги. Все должно быть гармонично: и меню, и мебель, и персонал — тогда вас ждет успех. Вот несколько аргументов в пользу достойных диванов, столов, стульев и прочих изделий:



Гостям комфортно. Они проводят больше времени в кафе, ресторане или баре — оставляют больше денег. Средний чек планомерно увеличивается.

Выгодно владельцу бизнеса. Скупой платит в лучшем случае дважды. Нужно делать ставку на качество, а не на низкую цену. Достойная мебель прослужит долго — и принесет больше средств.

Показывает статус. Согласитесь, когда вас окружает солидная и удобная мебель — это приятно и вызывает определенное доверие.



Сегодня найти качественный продукт (в нашем случае мебель для кафе, баров и ресторанов) весьма непросто. Тысячи предложений: все рассказывают, что они лучшие — и некоторые даже подтверждают это фактами. Но действительно стоящих вариантов единицы. Один из них представлен ниже.

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