Что такое шугаринг, зачем он нужен — полезные советы

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Шугаринг — это популярная процедура удаления волос посредством натуральной смеси на основе сахара

Она считается более щадящим вариантом избавиться от нежелательной растительности, чем механические средства, и такой же эффективной, как восковая эпиляция.

Процедура имеет еще ряд важных достоинств:

• В составе пасты только натуральные компоненты, благодаря чему процедура подходит для работы даже с самыми чувствительными зонами. Существенно снижен риск появления любых видов аллергии на компоненты или раздражения.

• На коже точно не буде ожогов, ведь пасту не требуется специально нагревать.

• До 3-4 недель эффекта.

• Сахар обладает хорошим бактерицидными свойствами, так что в процессе проведения шугаринга не будет никакого инфицирования.

Чтобы процесс эпиляции прошел успешно нужно ориентироваться на несколько советов:

• Для работы с чувствительными зонами (особенно бикини) нужно выбирать только смесь без искусственных ароматизаторов и красителей. В составе должен быть только сахар, вода и лимонная кислота в нужной пропорции.

• Перед обработкой кожи используется специальная присыпка, которая помогает обеспечить более качественное сцепление пасты с волосками, но при этом обеспечивает минимальное соприкосновение с кожей.

• Стоит подождать между процедурами до того момента, пока длина волос не станет 3-5мм. Это минимум, который нужен для использования возможности удаления волос при помощи сахарной пасты. Если волосы будут удаляться чаще, то можно получить весьма некачественный результат и удаление волос "через один". Именно поэтому обязательно нужно дождаться отрастания волос.

• За сутки до процедуры рекомендуется провести процедуру скрабирования. Она позволит обеспечить более простой доступ к волосяным луковицам и при этом делает сцепление между волосками и карамелью более качественным. Также рекомендуется периодически делать скрабирование после процедуры, чтобы не было вросших волос.

• За сутки до процедуры нельзя обрабатывать кожу спиртовыми средствами и кремами.

Самостоятельно выполнить процедуру довольно сложно, так что лучше всего пользоваться помощью профессионалов. В этом поможет салон шугаринга и восковой эпиляции "Шелк", где можно получить качественные услуги от опытных специалистов.