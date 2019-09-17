Что такое шугаринг, зачем он нужен — полезные советы
Она считается более щадящим вариантом избавиться от нежелательной растительности, чем механические средства, и такой же эффективной, как восковая эпиляция.
Процедура имеет еще ряд важных достоинств:
• В составе пасты только натуральные компоненты, благодаря чему процедура подходит для работы даже с самыми чувствительными зонами. Существенно снижен риск появления любых видов аллергии на компоненты или раздражения.
• На коже точно не буде ожогов, ведь пасту не требуется специально нагревать.
• До 3-4 недель эффекта.
• Сахар обладает хорошим бактерицидными свойствами, так что в процессе проведения шугаринга не будет никакого инфицирования.
Чтобы процесс эпиляции прошел успешно нужно ориентироваться на несколько советов:
• Для работы с чувствительными зонами (особенно бикини) нужно выбирать только смесь без искусственных ароматизаторов и красителей. В составе должен быть только сахар, вода и лимонная кислота в нужной пропорции.
• Перед обработкой кожи используется специальная присыпка, которая помогает обеспечить более качественное сцепление пасты с волосками, но при этом обеспечивает минимальное соприкосновение с кожей.
• Стоит подождать между процедурами до того момента, пока длина волос не станет 3-5мм. Это минимум, который нужен для использования возможности удаления волос при помощи сахарной пасты. Если волосы будут удаляться чаще, то можно получить весьма некачественный результат и удаление волос "через один". Именно поэтому обязательно нужно дождаться отрастания волос.
• За сутки до процедуры рекомендуется провести процедуру скрабирования. Она позволит обеспечить более простой доступ к волосяным луковицам и при этом делает сцепление между волосками и карамелью более качественным. Также рекомендуется периодически делать скрабирование после процедуры, чтобы не было вросших волос.
• За сутки до процедуры нельзя обрабатывать кожу спиртовыми средствами и кремами.
Самостоятельно выполнить процедуру довольно сложно, так что лучше всего пользоваться помощью профессионалов. В этом поможет салон шугаринга и восковой эпиляции "Шелк", где можно получить качественные услуги от опытных специалистов.