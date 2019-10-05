Кто такая Билли Айлиш?

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Второе имя Билли «Pirate» переводится, как пират

Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл – семнадцатилетняя американская исполнительница, потрясшая современное сообщество тем, что стала первым человеком, родившимся в ХХl веке, синглы которого стали лидерами в самых популярных чартах Америки таких как: Billboard 200, Billboard Hot 100. Также, эта юная исполнительница, стала самой молодой женщиной, альбом которой смог попасть на вершину чартов в Великобритании. У Билли еще много достижений она необычна, практически во всем. Но люди и не любят обычность — это еще одна причина, почему Билли так полюбилась фанатам.

При первом взгляде на юную певицу замечаешь необычный стиль ее одеждой, даже сама певица считает его странным. Кстати благодаря странной одежде певица полюбилась у нас, сайты загружены её песнями и фотками, а мерч с изображением Билли Айлиш можно купить здесь https://futboholic.com/category/billie-eilish-26250779/, настоящие фанаты, стремятся одеваться также как их кумир, или показывают свою преданность кумиру, с помощью одежды с его изображением. Это часто помогает найти единомышленников и друзей. Сама Билли предпочитает одеваться в стиле Hip Hop. Это дань танцам, которыми Билли занималась вплоть до 2016 года, пока не получила травму колена.

Это девочка удивляла всех с малых лет. Уже тогда, она во всю тянулась к творчеству. Не все знают, но свою первую песню Билли написала еще в 4 года. Аккомпанировала себе она сама, с помощью укулеле, на котором уже тогда умела играть. Как говорит сама певица, песня вышла нескладная, но на тот момент, она чувствовала себя звездой.

Билли не единственный необычный и талантливый ребенок в семье. По-настоящему сильное влияние на развитие творчества у Билли оказал ее старший брат Финнеас О’Коннелл - музыкант, певец и композитор, продюсер, актер. Поскольку, он на 4 года старше сестры и когда она только начинала свою карьеру, у него уже была достаточно успешная музыкальная группа. Он и написал хит «Ocean Eyes» с которого началась её профессиональная карьера певицы.

Из необычного, можно также отметить, что Билли веган, как и все в её семье. Вместе с актером фильмов «Иллюзия обмана» и «Иллюзия обмана 2» Вуди Харрельсоном они записали видеообращение, в котором призвали отказаться от мяса и молочных продуктов ради планеты.

И последний необычный факт, второе имя Билли «Pirate» переводится, как пират.