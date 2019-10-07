Промокоды. Новый амбициозный стартап выходит на онлайн-рынки России и всего мира

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Промокоды можно использовать для получения скидок при совершении покупок в интернете

Промокоды или коды на скидку — это уникальный инструмент продаж, позволяющий интернет-пользователям по всему миру экономить деньги, совершая покупки онлайн.

Промокоды являются движущей силой интернет-коммерции в России.

eBay, Aliexpress, Amazon, Groupon — это самые известные в мире торговые площадки, на которых можно использовать промокоды.

Во многих российских интернет-магазинах тоже есть возможность использовать промокоды, которые иногда также называют ваучерами.

Согласно данным сайта emarketer.com, объем онлайн-продаж во всем мире за период с 2019 по 2023 года удвоится. Его значение увеличится с 3535 триллионов до 6542 триллионов долларов США.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что этот рынок еще не насыщен и его ожидает расширение. Через три года, вероятно, промокоды будут использоваться еще активнее, чем сейчас.

В настоящее время Китай и США продолжают лидировать в сфере электронной коммерции. Их доля на этом рынке увеличилась на 24% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас она составляет около 70%. Азиатско-тихоокеанский регион — это самый большой рынок интернет-продаж, лидером на котором остается Китай. Эта страна ответственна за 83% всех электронных продаж в регионе.

В России количество покупателей, использующих промокоды в онлайн-магазинах, постоянно растет. Это связано с тем, что люди видят для себя возможность сэкономить деньги при покупке товаров. Эта тенденция видна и в других европейских странах.

Все большее количество интернет-компаний предлагают своим пользователям промокоды, в том числе в России и в странах Восточной Европы.

По прогнозам специалистов, компании, действующие на территории всей Европы, будут стремиться предоставить своим клиентам скидки и промокоды с помощью какого-то одного универсального сайта, доступ к которому можно будет получить из любой страны.

Компания Promocodex International Srl была основана итальянским предпринимателем в самом сердце Европы, в очаровательном румынском городе Тимишоара. Эта компания представляет собой площадку для организации работы с промокодами в таких странах, как Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Сайт компании находится по адресу www.promokod.com. Также компания предлагает очень удобное мобильное приложение для Android и IOS.

Promokod.com — это не просто отдельный сайт. Он принадлежит к целой сети, работающей во многих странах ЕС — в Италии, Испании, Румынии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, Ирландии, Великобритании, Сербии, Словении и Боснии и Герцеговине. Маркетинговая стратегия компании позволяет пользователям искать промокоды, действующие в различных странах мира.

Таким образом, интернет-пользователи могут, например, искать промокоды, действующие не только на территории России (самый крупный рынок в регионе после Еврозоны), но и в других странах, таких как Беларусь, Украина, Молдова и Казахстан. Этот амбициозный проект может увеличить количество пользователей, которые хотят экономить деньги, покупая товары в интернете. Целевая аудитория может включать себя не только население европейских стран, но также и жителей США, Австралии, Африки, Индии, Среднего Востока и Азии — то есть население всего мира.

Что такое промокоды?

Промокоды представляют собой купоны с кодом, состоящим из букв и цифр. Эти купоны можно использовать для получения скидок при совершении покупок в интернете. Обычно код нужно вводить до оплаты товара. Назначение купонов может быть разным — некоторые из них снижают цену товара, другие могут гарантировать его бесплатную доставку или получение подарка при покупке.

Выбор промокода

Промокоды могут быть публичными или эксклюзивными, например, предназначаться только для новых клиентов магазина. Некоторые из них могут быть использованы лишь в определенный период времени. Также часто бывает, что для использования купона необходимо выполнить строго определенные условия. Поэтому всегда нужно обращать особое внимание на информацию, поясняющую принцип действия промокода.