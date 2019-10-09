Сорта кофе из разных частей света

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Азиатские страны активно конкурируют с компаниями из Южной Америки и Африки

Африканский кофе

Африканские кофейные деревья произрастают на высоте большей чем в Азии или Латинской Америке. Условия выращивания и богатая минералами почва даёт сортам кофе с Чёрного континента высокую крепость и насыщенный вкус. Особенно славится выращиванием кофейных деревьев Эфиопия.

Родина кофе экспортирует множество известных разновидностей напитка. Арабика Эфиопия Джиммах славится сладким вкусом с винными нотками. Эфиопия Йоргачиф, сорт, признанный среди критиков одним из лучших, обладает шоколадно-фруктовым вкусом с небольшой кислинкой и длительным послевкусием. Обработка зёрен сорта Арабика Эфиопия Лима производится традиционным способом, благодаря чему вкус получается особенно насыщенными. В Эфиопии выращиваются десятки других сортов напитка. Вкусовые качества каждого из них описаны на https://www.linlin.in.th/ и других специализированных ресурсах.

Кофе из Латинской Америки

Ежегодно до 40% кофейных зёрен на мировые рынки экспортируется Бразилией. Разнообразие ландшафтов и климатических условий позволяет выращивать сорта, обладающие разными вкусами и ароматами.

Арабика Бразилия Сантос, имея кисловато-горький вкус с нотками специй и приятный тонкий аромат, по праву считается классическим сортом кофе и продаётся по всему миру. С другой стороны, сорт Бразилия Рио Минас из-за богатой йодом почвы отдаёт лекарственным запахом и привкусом. Подобные специфичные сорта можно купить только на специализированных торговых площадках, LinLin Coffee Equipment и ей подобных.

Большая доля экспорта зёрен идёт из Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и государств Центральной Америки.

Кофе из Азии

Азиатские страны активно конкурируют с компаниями из Южной Америки и Африки. Отдельного внимания заслуживает главный поставщик робусты на мировые рынки, Вьетнам. Местные климатические условия наделяют кофейные зёрна мягким вкусом с ореховыми и пряными нотками. Типичным сортом вьетнамского кофе из робусты является «Голубой Дракон», обладающий сильным ароматом хлеба и горьким вкусом с привкусом грецкого ореха.

Арабика занимает менее 10% посевных площадей. В сортах вьетнамского кофе арабику обычно используют в сочетании с робустой. Особенно стоит выделить «Кули», элитный сорт, для которого используются лучшие зёрна обоих видов. Напиток получается крепким, с насыщенным горьким вкусом и длительным послевкусием.