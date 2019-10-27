Для каждого возраста свой матрас

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Комфорт и здоровье сна напрямую зависит от того, на какой поверхности отдыхает наше тело, то есть от матраса

Сомнологи и врачи заявляют, что выбирать спальный аксессуар следует с учетом ряда факторов, среди которых не на последнем месте по важности оказывается возраст.

В зависимости от возрастной группы потребителя, матрасы подразделяют на пять основных категорий – для младенцев до 3 лет, детей от 3 до 7 лет, подростков, среднего возраста и пожилых людей.

Обратите внимание, что следующие советы не учитывают наличия индивидуальных ограничений и болезней. Если есть хронические недуги, физиологические особенности или расстройства сна, предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для детей – высокая жесткость и безопасность

Для малышей рекомендуются покупать детские матрасы повышенной жесткости, которые позволят опорно-двигательному аппарату и позвоночнику правильно развиваться.

Рис1: Детские матрасы нередко делают двусторонними, чтобы иметь возможность отрегулировать жесткость спального места по мере взросления

Одновременно наполнение изделия должно соответствовать гигиеническим требованиям. Оптимальным вариантом станет невысокий детский матрас без пружин со съемным чехлом и непромокаемым наматрасником.

Для дошкольников и подростков – жесткость выше средней

Чем старше становится ребенок, тем более адаптивным может быть его матрас. В период формирования изгибов позвоночника и активного роста желательно приобретать изделия с ортопедическим эффектом для минимизации потенциальных проблем с осанкой. Допустимо выбрать беспружинный вариант, где мягкие эластичные наполнители дополнены плотными упругими прослойками, либо матрас с детским независимым пружинным блоком. А вот взрослые модели не подойдут, так как при малом весе спящего человека пружины не будут работать полноценно.

Для людей средних лет

Универсальная жесткость для взрослых людей без выраженных проблем со спиной средняя, при тенденции к нарушению осанки жесткость повышается в зависимости от выраженности проблемы и назначений врача. Особая категория пользователей — будущие мамы. Для них необходима максимально деликатная поддержка, матрас должен аккуратно подстраиваться под силуэт тела. Необходимо выбирать комфортные изделия невысокой жесткости с независимыми пружинами и поверхностью из эластичных материалов.

Для пожилых

Из-за особенностей организма пожилых людей им в большинстве случаев подходят более мягкие и комфортные матрасы. Такая поверхность для сна не будет оказывать чрезмерного давления на чувствительные ткани тела и суставы, способствуя здоровому кровообращению и расслаблению мышц.

В этом контексте можно порекомендовать матрасы на основе независимых пружинных блоков с не менее 500 пружинами на квадратный метр, а также с материалами с эффектом памяти в верхнем слое. Такая комбинация позволит комфортно менять позу во время сна, быстро засыпать, одновременно обеспечивая здоровую и бережную поддержку тела.

Заключение

Эти рекомендации являются универсальными. Выбирать конкретную модель матраса необходимо с учетом своего веса, позы сна и проблем с засыпанием. Широкий ассортимент изделий способен удовлетворить все потребности современного пользователя.

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