Мебель из бамбука: оригинальность и не только

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Мебель из бамбука чаще всего можно встретить в загородных домах и дачах

В их интерьер она добавляет особенный шарм и смотрится более гармонично. Но также такая мебель не редкость и в городских квартирах. С её помощью можно добавить уюта в квартиру, к тому же мебель выглядит достаточно стильно.

Плюсы мебели из бамбука

1. Натуральность. Бамбук натуральный природный материал. Применение такого материала полностью безопасно для людей. Бамбук очень гладкий и приятный на ощупь, что немало важно при создании мебели.

2. Внешний вид. Бамбук привлекает покупателей своим эстетическим внешним видом. Мебель из бамбука прекрасно выглядит в любом её проявление будь то плетенная мебель или же просто со ставками из бамбука. Мебель из данного материала в основном имеет цвет натуральной древесины, но также с помощью натурального красителя можно придать мебели любой другой оттенок.

3. Оригинальность. С помощью мебели выполненной из бамбука можно преобразить любой скучный интерьер и добавить изюминку в интерьер от дизайнера. Мебель из бамбука можно разместить в любой комнате, начиная от террасы заканчивая гостиной.

4. Мобильность. Мебель, выполненная из бамбука очень легкая и передвигать её с места на место не составит труда. Отличный выход для помещений где часто приходится передвигать мебель, а также для пожилых людей и людей с ограниченными способностями это то же отличный вариант мебели.

Уход за мебелью из бамбука

Уход за бамбуковой мебелью чем-то напоминает уход за мебелью из дерева, но также есть и отличия:

1. бамбук нельзя подвергать резким перепадам температуры и воздействию влаги.

2. нельзя размещать близко к отопительным приборам, от сильного перегрева мебель может потрескаться.

3. Мебель, которую используют на улице, необходимо ежегодно покрывать лаком.

4. нельзя ставить тяжелые предметы на мебель из бамбука.

Чистить гладкую поверхность из бамбука необходимо влажной мягкой тряпочкой, для чисти плетенной мебели можно использовать щетку с мягким ворсом. Пятна от бамбуковой мебели лучше удалять с помощью моющих средств для очистки тканей без содержания спирта и ацетона. Нельзя использовать соду и стиральный порошок.

Виды мебели из бамбука.

Большую популярность среди мебели из бамбука имеют стулья и столы. Они отличаются своей оригинальностью и количеством назначений. Далее идут диваны и кресла, а также шкафчики для ванной комнаты и кухни.

Мебель из бамбука прослужит долгое время и преобразит любое помещение.

по материалам сайта https://www.mebelboom.com.ua/