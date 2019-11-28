Главные ошибки кухонного интерьера: делится опытом Mobilicasa

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Организация кухонного интерьера требует большой сосредоточенности на деталях и хороших навыков планирования

С этой задачей справиться не каждый, ведь нужно одновременно позаботиться о комфорте, уюте, функциональности, эргономичности. Сегодня расскажем о самых распространенных ошибках, которые допускают новички.

На странице http://mobilicasa.ru/catalog/kuhni салон Мобиликаза собрал огромный каталог кухонных гарнитуров итальянского производства. Здесь вы найдете стильные решения в различных интерьерных стилях от классики до модерна.

Система розеток

Очень часто люди устанавливают розетки наобум, еще не определившись с расположением мебели и бытовой техники. Результат – изобилие проводов и удлинителей, которые мешают жить. Перед установкой розеток нужно обязательно продумать расположение приборов и обязательно оставлять запас, так ваш быт будет комфортным и устойчивым к переменам.

Встраиваемая техника

Еще несколько лет назад встраиваемая техника была самым лучшим решением для домашнего интерьера, который позволял сохранить единый стиль пространства. Но производители бытовой техники быстро заметили свое упущение и начала уделять внешнему виду техники гораздо больше внимания. Сегодня вы сможете легко подобрать технику, стилизованную под классику или ретро, выполненную в разной цветовой гамме.

Подумайте, насколько оправдана в вашей ситуации именно встраиваемая техника, и есть ли смысл переплачивать за нее.

Экономная мойка

Почему-то многие считают, что на кухонную мойку не стоит тратить деньги и можно покупать модель подешевле. Опытные дизайнеры с этим мнением не согласятся. От материала, формы, эргономичности мойки во многом зависит комфорт вашего быта. Не говоря уже о том, что хорошие современные мойки часто имеют множество полезных дополнительных функций.

Покупка дешевой мойки зачастую приводит к ее быстрому выходу из строя и необходимости замены. Так, желание сэкономить превращается в дополнительные траты.

Элитные кухни из Италии, представленные в салоне Мобиликаза помогут вам создать функциональный и респектабельный интерьер.

Страх перед темнотой

В нашей стране люди по-прежнему с большой опаской относятся к темным оттенкам, особенно в оформлении кухни. Хотя на Западе этот тренд пользуется огромным успехом. Применение винных, изумрудных, оливковых, синих оттенков придаст вашей кухни камерность, глубину, объем.

С правильными аксессуарами и продуманным освещением такие интерьеры выглядят даже богаче и роскошнее стандартных светлых.

Избыток настенных шкафов

В выборе конфигурации шкафов и кухонных тумб тоже очень много консерватизма. Люди, не задумываясь, завешивают полный ряд верхних шкафов, даже если они им не нужны, и пространства в обрез.

Очень часто от шкафов можно отказаться и заменить их небольшими декоративными полками. Так интерьер будет более легким и визуально просторным.