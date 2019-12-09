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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР

10:34 9.12.2019

В американском городе Атланте, штат Джорджия, состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная".


Фото Benjamin Askinas via Miss Universe Facebook

Корону победительницы завоевала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Согласно ее профилю на официальном сайте конкурса, девушка является активистом по борьбе с гендерным насилием. 

В тройку финалисток также вошли конкурсантки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Россия была вынуждена пропустить конкурс. Как сообщали ранее представители российской стороны, организаторы конкурса поздно объявили о месте его проведения, в связи с чем отечественная участница Алина Санько не успевала оформить визу в США. Российская сторона предпочла сконцентрироваться на подготовке к конкурсу "Мисс Мира", финал которого состоится 14 декабря в Лондоне. 

Темы: Конкурсы красоты
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 14:37
Гость: сторож Аполинарий

У нас Люскя Запупыкина телятница , красивше и некопчёна .Но она этого не знает , а Васкя Дубов использует.Стярвец.
09.12.2019, 12:44
Гость: Татьяна Алексеевна

Симпатичная девушка.
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