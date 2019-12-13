Особенности проведения лазерной эпиляции

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Для успешного проведения процедуры рекомендуется соблюдать некоторые рекомендации

Сегодня лазерная эпиляция является наиболее действенным и оперативным способом избавления от лишних волос на теле. Для достижения идеального результата достаточно всего несколько процедур. Популярность технологии обусловлена не только высокой эффективностью, но и абсолютной безвредностью для клиентов. Лазер прекрасно справляется даже с вросшими волосами, удаляя их навсегда.

Особенности и достоинства процедуры

Принцип лазерной эпиляции является весьма простым. Лазерный луч, проходящий по волосяному стволу, нагревает клетки, в которых присутствует меланин. За счет такого воздействия волосяной фолликул разрушается. Использование современного оборудования позволяет удалить до 97% волос. В список преимуществ лазерной эпиляции можно отнести:

- отсутствие повреждений;

- оперативность проведения обработки;

- отсутствие дискомфортных ощущений в ходе проведения процедуры.

Длительное сохранение эффекта - еще один плюс. Избавиться от волос при помощи лазера можно минимум на несколько лет. Если между оттенком кожи и волос присутствует значительный контраст, от растительности получится избавиться навсегда. Процедура не оказывает воздействия на окружающие ткани и внутренние органы. Реабилитация после сеансов не требуется.

Подготовка к лазерной эпиляции

Для успешного проведения процедуры рекомендуется соблюдать некоторые рекомендации. Например, за 10-14 дней до выполнения эпиляции не следует посещать солярий, а также загорать под солнечными лучами. За пару недель до сеанса нужно исключить другие виды эпиляции (кроме бритья), прием антибиотиков тетрациклиновой группы. За 3 дня до и 3 дня после процедуры нельзя пользоваться спиртосодержащими тониками, лосьонами. При этом очень важно соблюдать график посещений, который определил специалист.

После проведения эпиляции лазером запрещается:

- брить отросшие волоски;

- применять электроэпилятор;

- выдергивать отросшие волоски пинцетом.

В процессе заживления следует отказаться от посещения сауны, пляжа. Высокий температурный режим способствует понижению защитных сил кожи. В противном случае могут появиться шелушение кожи, высыпания, а также другие отрицательные последствия.

Лазерная эпиляция - это популярная процедура, позволяющая избавиться от весьма неудобной проблемы. Главное - правильно подготовиться к процедуре и обратиться к грамотному специалисту.