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Vogue назвал самых стильных женщин 2019 года

11:41 25.12.2019

Знаменитая британская топ-модель Наоми Кэмпбелл возглавила рейтинг самых стильных женщин 2019 года по версии влиятельного модного журнала Vogue


Наоми Кэмпбел Фото vogue.co.uk

Как отмечает издание, в течение последних 12 месяцев в гардеробе Кэмпбелл преобладали наряды брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen. Отдельно журналисты Vogue выделили розовое платье Mugler с перьями и глубоким декольте, в котором топ-модель присутствовала на мероприятии благотворительной организации Fashion For Relief.

Второе место в рейтинге Vogue заняла английская киноактриса Джемма Чан, которой, с помощью стилистки Ребекки Корбин-Мюррей, для красной ковровой дорожки удается создавать гламурные, но в то же время комфортные образы.

Замыкает тройку самых стильных женщин уходящего года американская певица и дизайнер Рианна. Она получила статус самой стильной женщины не только благодаря собственному модному бренд Fenty, но и потому, что участвовала в коллаборациях с мировыми марками, а также помогала развиваться начинающим дизайнерам.

В рейтинге Vogue также оказались актриса Фиби Уоллер-Бридж, британская модель Адвоа Абоах, певица Lady GaGa, актрисы Лупита Нионго, Зои Кравиц, Трэйси Эллис Росс, супруга британского принца Гарри Меган Маркл.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Стиль звезды, Рейтинги
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