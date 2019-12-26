Оформление небольшой спальни

14:41

Когда дело доходит до меблировки небольшого пространства, каждый квадратный метр должен быть тщательно продуман и спланирован

Это особенно важно для спальни, где обязательно должен быть кровать, шкаф для одежды, комод, тумбочки, а иногда и туалетный столик. Тогда возникает вопрос – как можно разместить все это в данной комнате, чтобы она не выглядела переполненной и захламленной?

Все возможно, если думать рационально, использовать многофункциональную мебель и принимать нестандартные решения. Вы увидите, как даже самая небольшая комната, если ее разумно спланировать, сможет поместить в себя все, что вам нужно.

Для вдохновения создания дизайна спальни, воспользуйтесь приведенными ниже идеями.

Диван-кровать

Когда пространство комнаты совсем небольшое, используйте традиционный диван-кровать. Некоторые модели даже имеют место для хранения вещей. Просто убедитесь, что окружающая мебель и предметы стоят на таком расстоянии, что можно легко передвигаться, когда вы заправляете кровать. А купить такие диваны с нишами можно на сайте DivanvDom.ru.

Полки на стене

Если вы хотите использовать определенные предметы в спальне для украшения интерьера или получить дополнительное место для их хранения, оборудуйте полки высоко над кроватью. Это сэкономит место и создаст нестандартное решение в плане организации пространства.

Обман зрения

Заставьте небольшую спальню выглядеть больше, выбрав преобладающий белый цвет и добавив определенный декоративный мотив, такой как цветы и листья. Сочетайте нейтральные полы с чистыми белыми стенами, нежными цветами и минималистскими аксессуарами.

Используйте единый мотив

Для маленькой комнаты выберите только один мотив оформления. Не используйте много оттенков, со временем большое количество цветов начнет вас раздражать.

Идеальная симметрия

Этот визуальный прием очень хорошо работает в небольших помещениях. Расставляйте предметы симметрично центра комнаты.

Настенный акцент

Необычные обои и привлекательные картины превратят маленькую стену в центр внимания. Используйте всю цветовую палитру, но придерживайтесь белого цвета, чтобы уравновесить баланс.

Повторяющиеся узоры

Не бойтесь использовать узоры, правильно подобрав которые, вы создадите интеллектуальную, управляемую декоративную схему.