Несколько советов по оформлению интерьера в гостиной

17:25

Гостиная комната – одна из самых важных в доме

Чаще всего она же является и самой просторной, поэтому зачастую хозяева не знают, как правильно воспользоваться этим пространством, чтобы все было органично и стояло на своих местах.

Бывает, что это пространство захламляют, или же наоборот, не используют. Поэтому предлагаем несколько советов, чтобы ваша гостиная выглядела аккуратно и гармонично.

Стиль

При оформлении интерьера все должно быть в одной стилистике. Не стоит мешать модерн и японский стиль, потому что это будет выглядеть странно и отталкивающе. Поэтому первый шаг при обустройстве гостиной – это выбор стиля. Важно понимать, что гостиная – это место, где можно опробовать разные стили, потому что к ней подойдут разные варианты. Но чаще всего хозяева выбирают минимализм. Он идеально подойдет для большой гостиной комнаты. Для маленькой же гостиной лучший вариант – сделать ее тематической. Например, можно использовать японский или африканский стиль.

Мебель

Обязательным элементом мебели любой гостиной является диван, купить который можно на сайте Mebdv.ru. Стоит понимать, что он должен подходить под общий стиль помещения, гармонично вписываясь в него. Можно попробовать поэкспериментировать: поставить два дивана разных цветов или же диван и несколько мягких больших кресел, главное, чтобы пространство было рассчитано не на одного человека, а на нескольких. Диваны или кресла стоит поставить рядом, а к ним добавить журнальный столик. Для гостиной это лучший вариант, так как есть где поставить, например, чашку кофе или же сыграть в настольные игры, главное, чтобы с каждого сидячего места до столика можно было дотянуться.

В остальном экспериментируйте, можно повесить большой телевизор на стену или установить камин. Главное, чтобы это дополняло общую стилистику интерьера.

Мелкие элементы декора

Они всегда устанавливаются на усмотрение хозяев, но стоит понимать, что не все так просто. Начать стоит с самого простого – все выдерживая в одном стиле, неважно, картина это или ковер: предметы должны гармонично смотреться в гостиной. Самая частая ошибка – перенасыщение помещения мелкими элементами декора, не стоит этого делать. Также стоит помнить, что свет тоже является частью декора, один большой светильник уже давно не считается эталоном, поэтому стоит подумать о том, чтобы сделать несколько небольших источников света.