История во флаконе: эксклюзивные ароматы Amouage

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Запах новой книги, перезревших яблок, ладана, древесины на морозе и первого снега — это не просто красивые названия, это ароматы нишевой парфюмерии

В них закупорены истории, они обладают смыслом и собственным характером. Неудивительно, что среди них есть и король — восточный принц Amouage.

Сокровище Омана

Парфюмерный дом Amouage появился не так давно — в 1983 году, когда амбиции принца Омана — Саида Хамада бин Хамуда встретились с талантом парфюмера Гайя Роберта. В тот момент аравийские традиции создания парфюма пережили второе рождение.

Созданные первые ароматы впервые сочетали в себе ноты арабской каменной розы и оманского ладана, став таким образом бестселлером того времени. Сейчас первые композиции Amouage считаются нестареющей классикой и шедеврами нишевой парфюмерии.

Нишевая парфюмерия, как и произведения современного искусства, неповторима, с уникальной концепцией, основана на незаурядной истории — иногда реальной, иногда легенде. Эксклюзивные, выпущенные небольшим тиражом и сделанные из натуральных ингредиентов, такие парфюмы всегда про яркую индивидуальность.

Один из них — Amouage Honour. Восточно-цветочная композиция с приятным шлейфом. За основную идею при создании парфюма была взята история главной героини произведения итальянского композитора Пуччини «Мадам Баттерфляй». Этот цветочный, нежный аромат с терпкими оттенками и горчинкой символизирует строптивую, гордую и независимую женщину.

В начале звучат пикантные ноты черного перца и кориандра, а также свежие, но немного сладковатые оттенки ноты ревеня. Далее в композиции раскрываются ноты пряной гвоздики, сладкая гардения, мягкий жасмин с бальзамными оттенками и весенний нежный ландыш. Постепенно цветочный букет сменяется амброй, драгоценным серебристым ладаном, смолянистым опопонаксом и теплыми нотами кожи.

Роскошь и богатая история, которая кроется за этой композицией, продолжается и в необычном дизайне — стеклянный флакон с покрытием из 18-каратного золота напоминает мечеть Ruwi в Омане.

Парфюмерия Amouage, как и подобает восточному сокровищу, таит в себе сочетание многовековых традиций и современной роскоши.