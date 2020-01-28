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Постельное бельё: как выбрать, полезные советы

19:26 28.01.2020

Невозможно представить домашний быт и домашнюю семейную уютную атмосферу без постельного белья 

Помимо уюта от качества комплектов постельного белья зависит состояние и качество сна человека. К его выбору стоит подходить ответственно и необходимо знать о качестве ткани из которого шьют комплекты несколько факторов, которые нужно учесть при приобретении домашнего текстиля:

- ткань должна дышать, то есть пропускать воздух;
- лучше всего приобретать натуральные ткани, без примеси синтетических волокон.

Приобрести домашний текстиль можно в интернете, на сайте postelka37.com представлен Ивановский текстиль во всем разнообразии не только по цветовой гамме, но и по выбору ткани для постельного белья.
Ивановская трикотажная фабрика шьет комплекты из натурального текстиля, текстиль выполнен из пряжи натуральных волокон: бамбук, лен, хлопок и элитный шелк.

Особенностью шелкового постельного белья в том, что шелк относится к элитному натуральному волокну, а рисунок на ткани наносится исключительно с помощью натуральных красок.
Лен отличается особой прочностью и способностью отлично поглощать влагу, постельное белье из льна хорошо использовать летом, в жаркую погоду и также хорошо использовать в холодное время года, так как лен отлично удерживает тепло, но есть и минусы у ткани, лен быстро мнется и тяжело разглаживается.

Самым лучшим вариантом для комплектов постельного белья считается хлопок. Ткань натуральная и экономически выгодная для приобретения.

Покупатель должен знать, что самая тонкая нить дает самую плотную ткань, а плотная ткань - высшее качество. На сайте большим признанием пользуются комплекты постельного белья из бязи. Они устойчивы к машинной стирке, не теряют яркости, долговечны и демократичны в цене.

Очень часто домашний текстиль преподносят в качестве подарка. Для подарка лучше приобрести постельное белье из жаккарда или батиста.

Постелька 37 представляет на своем сайте только отечественного производителя и не предлагает к приобретению текстиль китайского или турецкого производства, так как для таких производителей характерны добавления в текстиль синтетических волокон,а такое постельное белье не ценится высоким качеством, плохо сохраняет тепло и практически не удерживает влагу.
 

Темы: Шопинг, Стиль
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