Результат ДНК-теста вынудил короля Бельгии признать внебрачную дочь
Бельгийский король Альберт II был вынужден признать себя биологическим отцом Дельфины Боэль после результатов анализа ДНК, сообщают местные СМИ.
Согласно официальному заявлению адвокатов Альберта II, Его Величество принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. "Научные выводы свидетельствуют, что он - биологический отец мадам Дельфины Боэль", - говорится в документе.
При этом отмечается, что король не признал "общественное" отцовство, так как с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.
Матерью Дельфины Боэль является баронесса Сибилл де Селис Лонгшам. Ее связь с еще тогда принцем Альбертом продолжалась 16 лет. Долгое время баронесса скрывала от дочери, кто ее отец, который не признал Дельфину даже будучи монархом. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она - внебрачная дочь монарха. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.
Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность. Благодаря установлению родства, Боэль может претендовать на часть наследства.