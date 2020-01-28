Результат ДНК-теста вынудил короля Бельгии признать внебрачную дочь

12:03

Бельгийский король Альберт II был вынужден признать себя биологическим отцом Дельфины Боэль после результатов анализа ДНК, сообщают местные СМИ.

Согласно официальному заявлению адвокатов Альберта II, Его Величество принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. "Научные выводы свидетельствуют, что он - биологический отец мадам Дельфины Боэль", - говорится в документе.

При этом отмечается, что король не признал "общественное" отцовство, так как с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.

Матерью Дельфины Боэль является баронесса Сибилл де Селис Лонгшам. Ее связь с еще тогда принцем Альбертом продолжалась 16 лет. Долгое время баронесса скрывала от дочери, кто ее отец, который не признал Дельфину даже будучи монархом. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она - внебрачная дочь монарха. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность. Благодаря установлению родства, Боэль может претендовать на часть наследства.