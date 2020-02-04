В России начнут продавать кукол Барби с протезами и болезнью витилиго

15:47

Необычные куклы Барби поступят в продажу в Россию, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на российского представителя компании Mattel - производителя кукол.



Фото: Mattel via PA

Речь идет о специальной линии кукол Fashionista, которая была анонсирована в Европе в конце января текущего года.

Компания Mattel, которой принадлежит бренд «Барби», создала популярных кукол Fashionista, желая продемонстрировать многообразие внешних признаков человека.

В частности, в продаже появились кукла без волос, кукла с пятнами, как у людей, страдающих нарушениями пигментации (витилиго), Кен с длинными волосами, а также куклы с протезами и на инвалидных колясках.

В российских магазинах эти куклы появятся в ближайшее время. «Линия кукол Fashionista - наша ключевая линейка, которая посвящена индивидуальной красоте и разнообразию современных женщин. Эта самая обширная линейка на рынке, и мы продолжаем ее пополнять. Некоторые куклы из линейки уже сейчас находятся в продаже, например, кукла Барби в инвалидной коляске. Остальная линейка поступит в продажу в этом году. Также в России в 2020 г. будут представлены куклы Барби с витилиго и Барби с протезом ноги», - прокомментировали в российском представительстве компании.

Компания Mattel, также рассматривает возможность адаптации игрушек под русскую культуру. Данный проект пока в разработке.

"Если говорить в целом о дальнейших планах в России, то сейчас мы стремимся к разнообразию среди кукол. Ориентируемся на мировые тренды среди молодых девушек, которые стремятся одновременно к саморазвитию и успехам в карьере, совершенствуют веру в себя и свои умения, а также развивают свое воображение. Сейчас выходят новые линейки кукол Барби, посвященные спорту, а также Barbie Wellness. Коллекция Barbie Wellness через игру будет приучать девочек заботиться о себе: заниматься медитацией, фитнесом и ухаживать за собой", - рассказали представители компании.