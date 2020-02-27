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Кадыров оценил показ коллекции модного дома своей дочери в Париже

11:58 27.02.2020
Айшат Кадырова. Стоп-кадр из видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице в соцсети показ коллекции модного дома его старшей дочери Айшат, который состоялся в Париже. Идею создания коллекции "История любви" Айшат Кадырова вынашивала 8 лет.

"Триумфально завершился вечер показа коллекции модного Дома Firdaws в Париже. В отеле Le Marois состоялся настоящий праздник высокой моды. Руководитель Дома Firdaws Айшат Кадырова представила новую коллекцию, которая не оставила равнодушным ни одного знатока и ценителя великолепных нарядов", - написал Кадыров.

На подиуме модную коллекцию представляли модели из Австралии, Голландии, Франции, Китая, Найроби, Кении, Германии, Белоруссии и России. 

На показе присутствовали послы  России, Палестины, Саудовской Аравии, Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов и другие почетные гости.

Темы: Мода: тенденции и коллекции
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 12:29
Гость: Я б для бабушки купил,

где можно приобрести?
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