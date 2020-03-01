9 плюсов огуречной диеты для похудения

19:37

Существует масса диет для похудения, предлагаемых на просторах интернета, книжных изданий

Если все их пробовать, жизни не хватит. Бывают диеты «лёгкие» для использования, с минимумом обычных продуктов и приготовлений, бывают «трудные», требующие применения каких-то особых продуктов и особого приготовления.

Пользоваться той или иной диетой – дело каждого. В этой статье предлагается достаточно простая, лёгкая огуречная диета на неделю. Продолжить её или нет, зависит от достигнутого и желаемого результата.

Но не стоит забывать, что длительное её использование может привести к пищеварительному расстройству. Достаточно 1-2 недели в два месяца.

Рекомендуется взвеситься до диеты и после, чтобы определить достигнутый результат.

Пользоваться этой диетой эффективнее весной, летом, так как в эти сезоны в продаже свежие огурцы, выращенные не искусственно в теплицах и без добавления различных химических добавок. А у кого-то огурцы выращиваются и на своём участке, уж точно без вредной химии.

Меню диеты достаточно хорошо сбалансировано, поскольку помимо огурцов в ней присутствуют и другие продукты, дающие организму свои определённые питательные полезные вещества, витамины.

Яйца, рыба, курица обеспечивают организм белком, и в малой степени – жирами, ржаной хлеб – углеводами. А минтай и курица вообще считаются очень эффективными продуктами для сжигания жировой массы, продуктами, которые ещё и легко усваиваются.

На каждый день диеты брать 1 килограмм свежих огурцов. Порезать их небольшими кусочками (брусками), добавить немного растительного масла, при желании – пару ложек сметаны. Перемешать.

Этот килограмм огурцов нужно съедать в обед каждого дня, в три приёма, в 13-00, 16-00, 19-00, с кусочками ржаного хлеба.

Каждый день за полчаса до завтрака выпивать 1 стакан воды.

На ужин в 21-00 съедать один фрукт (яблоко, груша, апельсин, грейпфрут).

Что можно съедать на завтрак, на выбор:

- 1 варёное яйцо + пластик «голландского» сыра;

- 1 жареное яйцо + 1/3 отварной наваги (минтая) с майонезом/сметаной;

- 1 куриная грудка отварная с майонезом/сметаной;

- 2/3 отварной наваги (минтая) + пластик «голландского» сыра;

- 1 варёное яйцо + 1 стакан 2,5% кефира + кусочек ржаного хлеба;

- 2 жареных яйца + кусочек ржаного хлеба;

- 1 куриная грудка отварная с майонезом/сметаной.

В перерывах между приёмами, если будет возникать «голодное» состояние, позволяется пить некрепкий чай без сахара или кофе.

Эта диета

1) не требует особых ингредиентов и усилий, поскольку в ней основной акцент делается на обычных свежих огурцах;

2) полезная и доступная по цене;

3) построена так, что есть нужно несколько раз в день, что даёт ощущение насыщаемости, и чувство голода, в большинстве случаев, не сильно тяготит и напрягает;

4) огурцы, по своей сути, состоят практически из одной воды, однако ещё содержат клетчатку, калий, полезные растительные волокна, очень мало калорий;

5) помогает организму в обмене веществ, в переработке жиров и выведении их с «лишней» жидкостью из организма;

6) возможность есть и другие продукты, помимо огурцов, даже в довольно позднее время суток;

7) при достаточно частых приёмах пищи создаёт ощущение лёгкости организма, нет тяжести в желудке;

8) хорошая сбалансированность;

9) гарантированный результат после первой же недели диеты.

Конечно, не стоит забывать, что одной только диеты недостаточно, особенно при большом весе. Рекомендуется добавить элементарные физические упражнения, такие как «скручивание» в области талии, обычные наклоны в разные стороны.

А если к диете и упражнениям ещё добавить и хорошее настроение, результат будет просто замечательный!

Фото с сайта pixabay.com

