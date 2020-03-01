Оптимизм начинается с пеленок: как помочь ребенку стать оптимистом

16:02

Несомненно, все родители мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Но как помочь ребенку?

Как сделать так, чтобы с самого детства он смог добиваться поставленных целей и мужественно переносить неудачи.

Если ребенок будет расти оптимистом, то решение всех поставленных задач будет проходить на позитиве. Получилось всё – отлично, а если вдруг нет – то ничего, попробую еще раз.

Многие психологи говорят о том, что умение радоваться жизни и оптимизм нужны людям на протяжении всей жизни, для того чтобы научиться переживать трудные моменты без депрессий.

Оптимизм не дается нам с рождения, и мы не можем впитать его с молоком матери, он формируется в течение всей жизни, и начинать воспитывать эту особенность характера надо с детства.

Как можно охарактеризовать успех? Это совокупность таланта, желания, способности действовать и оптимизма. Без всех этих составляющих, формула счастья и успеха работать не будет.

Как же помочь ребёнку, как научить его стать оптимистом?

Вот пять основных правил:

1. Научить быть активным, верить в собственные силы, независимо от обстоятельств. Дать понять ребенку, что родители всегда рядом, и в случае необходимости всегда придут на помощь.

2. Спокойно принимать неудачи. Не всегда бывает все гладко и идет как «по маслу». Родители должны вдохновить ребенка попробовать еще раз и не сдаваться.

3. Быть примером своему ребенку. Если вы сами склонны к депрессиям, то как вы сможете внушить ребенку обратное? Вы должны адекватно реагировать на все события жизни. Если вы сможете достойно принимать поражения – то и ваш ребенок тоже сможет. Постоянные жалобы, слезы, причитания могут стать только негативным примером беспомощности и безнадежности.

4. Постоянно повышать самооценку ребенка. Уверенный в себе маленький человек быстрее обучается и стремится к новым победам.

5.Позвольте вашему ребенку выбрать занятие по душе. Я не говорю о том, что нельзя все пускать на самотек. Безусловно, вы - родители и прекрасно осознаете способности вашего чада, но старайтесь направить, подсказать, объяснить, но никак не утверждать в категоричной форме, чем конкретно должен заниматься ваш ребенок.

Конечно, путь к успеху достаточно сложен, и может, встречается много препятствий. Зачастую ребенок начинает чувствовать себя уникальным и особенным в момент достижения определенных результатов в конкретной сфере. Естественно, и настроение, и общее состояние ребенка становится позитивным. Он понимает, что особенный и даже в определенных моментах лучший.

Все же стоит помнить, что слова родителей о том, что их ребенок самый лучший и замечательный, конечно, хороши и добавят уверенности, но полученная заслуженная награда в виде победы в конкурсах и соревнованиях дадут им практическое подтверждение.

Поэтому необходимо присмотреться к способностям своего малыша и начать их развивать. Не хвататься за все сразу. Кроме хронической усталости это занятие ничего больше не принесет, а только еще вдобавок слезы и истерики.

Развитие творческих способностей у детей должно начинаться с дошкольного возраста, правильно выбранное направление будет доставлять радость и самоудовлетворение на протяжении всей жизни.

Наверное, неправильно будет сказать, что путь к оптимизму – это способность избегать сложностей. Оценки занятий в школе, участие в конкурсах и олимпиадах, пусть даже не всегда успешные, не должны формировать самооценку. Успех является наградой за преодоление сложностей.

Самое важное не избежать проблем в жизни, а научиться их воспринимать по-другому, как временное явление, дорогой на пути к новым свершениям.

Ошибки тоже нужны. Они дают нам бесценный опыт. Старание и упорство часто важнее успеха, они вырабатывают способность выживать в разных ситуациях, не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

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