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Кадыров наградил дочь медалью за вклад в развитие чеченской культуры

15:59 10.03.2020
Айшат Кадырова
Фото с сайта stuki-druki.com
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Дочь главы Чечни и руководителя Модного дома Firdaws Айшат Кадырову наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" за популяризацию на международном уровне чеченских обычаев и традиций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

"Айшат Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства региона. Модный дом Firdaws под ее руководством по всему миру популяризирует чеченские обычаи и традиции. За 10 лет существования бренд стал популярен во всем мире, показы коллекции Firdaws посещают именитые и известные в мире моды и шоу-бизнеса лица", - прокомментировали в правительстве Чечни.

Дом моды Firdaws под руководством Медни Кадыровой, супруги главы Чечни Рамзана Кадырова, начал работу в 2009 году в Грозном. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Медни Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.

В феврале 2020 года дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, представил свою новую коллекцию в Париже. Показ, посвященный 10-летию бренда, состоялся в рамках проходящего во Франции фестиваля "Русские сезоны". Парижской публике были представлены около пятидесяти дизайнерских нарядов, выполненных из шифона, кашемира, кожи и расшитых бисером, стразами, дополненных меховыми вставками. Гостями показа стали представители мира французской моды, культуры и искусства. Его посетили посол России во Франции Алексей Мешков, директор Российского центра науки и культуры в Париже Константин Волков.

Темы: Чечня, Показы мод и коллекций в России и за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2020, 22:22
Гость: гость

Молодец! Можно только пожелать ей дальнейшего успеха.
10.03.2020, 21:00
Гость: А. С. Грибоедов

Нет! я перед родней, где встретится, ползком;
Сыщу ее на дне морском.
При мне служащие чужие очень редки,
Все больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..
10.03.2020, 19:15
Гость: Виктор.Красноярск

Клоунада .
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