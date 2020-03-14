Как восстановиться после увольнения с работы

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Очень часто при увольнении с работы мы сталкиваемся с сильным стрессом

Это может быть моральное истощение, накопленное месяцами без отпуска и нормальных выходных. К сожалению, физическое здоровье так же может пошатнуться и потребовать внимания.

Вы можете много лет работать на этом месте работы и уйти в никуда. Иногда не удается пройти испытательный срок у нового работодателя, не смотря на масштабные вложения в течение нескольких месяцев.

Как с этим справиться? Как помочь себе прожить этот переходный период? Несколько советов помогут ответить на этот вопрос.

1. Поддержка от близких людей

Увольнение может быть запланированным или нет, но это всегда вызывает тревогу у окружающих. Важно, чтобы были люди, с которыми вы могли бы поделиться и поговорить о собственных чувствах. Члены семьи могут быть к этому не готовы. Есть вероятность, что им очень сложно быть рядом, поднимутся разные страхи.

Подготовьтесь к разным реакциям. Тут важно и защитить себя от разных нелестных высказываний: «В твоем случае это было предсказуемо…», «Видимо тебе так нравится…». Не бойтесь отвечать, что для вас это нелегко и тяжело. Это сразу остановит негативный поток разговоров.

Ищите тех, кто поможет увидеть новое в происходящем и проходил этот путь самостоятельно. Высказывание одного из моих знакомых было следующее: «Увольнение – это прекрасно! С этого момента начинается путь к себе!».

2. Выделить время на восстановление и отдых

Ответьте честно на вопрос, как вы себя чувствуете. Если есть желание лечь и лежать – ложитесь без угрызений совести. Это может занять несколько дней или совсем мало времени, но точно позволит физически почувствовать себя лучше.

Если появились проблемы со здоровьем – уделите им внимание, попросите и примите помощь. Это сейчас важнее, чем будущие цели и планы. Походы на массаж, в спа-салон так же возвращают к жизни очень эффективно.

Если нет на это средств, то любая физическая активность, спорт так же может помочь. Простые прогулки хорошо переключают внимание, чтобы увидеть, что жизнь вокруг продолжается.

3. Ваш опыт – это большое богатство

Когда эмоции немного улягутся и отпустят, будет возможность вернуться к прошедшим событиям. Сохраните уважение к вложенным усилиям. Обесценить можно что угодно, даже предыдущие достижения. Помогает честно признать, что какие-то задачи были очень сложны и вам не по плечу. Или это вопрос не в вас, а в текущей ситуации в организации или жизненных переменах.

В любом случае, всегда есть то, что навсегда останется с вами. Предыдущий опыт никуда не денется, не смотря на уход. Вспомните о том, что вы умеете и любите, какие награды получали. Похвалите себя, что прошли этот непростой путь. Сейчас есть возможность пересмотреть, чем вы хотите заниматься дальше, какой опыт получить или новую должность.

4. Путешествие как способ переключиться

Если позволяют средства, то можно уехать в места, которые вы давно хотели посетить. Это могут быть другие страны или города. Одно место или несколько. Возможно, что не найдется сил и ресурсов уезжать куда-то далеко. В этом случае поездка на дачу или родную деревню может быть не менее целебной.

Сделайте это непривычным способом. Доберитесь до места другим видом транспорта, в одиночку, без толпы друзей и родственников. Возможно, что вы там были много раз, но не видели ближайшие деревни, красивые места рядом, не знаете историю места.

Сейчас есть возможность погрузиться в привычные места и вещи с новым вниманием, без спешки и сжатых сроков. Найдите собственный комфортный ритм, чтобы почувствовать себя и свои желания.

5. Давно отложенные интересы и хобби – время о них вспомнить

Пока вы начнете искать работу, ходить на собеседования, выбирать новое место вспомните о своих увлечениях. Самое простое - это может быть время для близких и любимых членах семьи. Ежедневные заботы и занятость забирают большую часть времени. Сейчас вы можете больше уделить им внимания. Возможно, вы откладывали изучение новой профессии, хобби, курсов.

Пробуйте исследовать новые возможности. Современные технологии дают широкую возможность к бесплатным и платным ресурсам.

6. Денежный вопрос

Вы можете успеть подготовиться к увольнению и спокойно жить несколько месяцев в достатке. Но иногда этого не получается. Давление окружающих в этом случае может быть велико и собственная тревожность тоже. Если имеются серьезные ежемесячные выплаты, кредиты и перспектива найти работу на несколько месяцев вперед отсутствует, то можно поискать варианты с этим справиться. Банки дают возможность реструктуризации кредитов, с уменьшением платежей до 12 месяцев.

Принимайте помощь от людей, денежную или в другом виде, который приемлем. Важно внутри принять, что в сложную ситуацию может попасть любой человек, даже самый опытный. Просите поддержки у тех, кто это принимает и может поделиться. Это не обязательно будут ближайшие родственники и друзья. Ищите тех, которые без упреков и негатива готовы помочь деньгами или могут предложить подработку.

В ситуации смены места работы или профессии очень важно помнить, что это ситуация временная. Кто знает, может быть, этот период будет началом абсолютно новой жизни, бизнеса, места жительства. Проживайте этот период с любовью к себе. Удачи на новом месте!

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