Эффективные средства от целлюлита

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Мысль о том, что целлюлит может коснуться и вас, вызывает мурашки по коже?

Вместо того, чтобы думать, что вы будете делать, когда это произойдет, начните действовать. Уже давно известно, что лучшие результаты дает профилактика. Если вы хотите, чтобы профилактика целлюлита была эффективной, нужно применять соответствующие средства против целлюлита. Они «оккупировали» полки в каждой аптеке.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Лосьоны, кремы, сыворотки, скрабы, масла - всех объединяет одно - они обещают успешно бороться с «апельсиновой коркой». В условиях такого богатого выбора трудно оценить, какие из них будут действительно эффективными.

Средства для профилактики целлюлита

Хотя обычно средства против целлюлита используются для борьбы с уже существующей «апельсиновой коркой», оказывается, что гораздо лучшие результаты приносит профилактика целлюлита. Такие средства можно найти в любой аптеке. На полках доступны антицеллюлитные молочко , бальзамы, глубоко увлажняющие инновационные кремы и спреи для тела. Нужно, однако, иметь в виду, что эффективность данных препаратов зависит не только от консистенции, но, прежде всего, от состава. Важно также использовать всю серию косметических средств, компоненты которых взаимно дополняют и усиливают их действие.Для эффективного предотвращения целлюлита , наиболее важным является наличие соответствующих веществ. Они должны отвечать определенным условиям, благодаря которым действие профилактики будет эффективным.

Прежде всего вещества, входящие в состав кремов от целлюлита должны способствовать стимулированию микроциркуляции крови. Известно, что нарушение микроциркуляции приводит к появлению отеков, которые мешают свободному движению крови и лимфы - отсюда и целлюлит. Во - вторых, вещества против целлюлита должны укреплять кровеносные сосуды, потому что от их плотности зависит, будут ли появляться отеки или нет. В - третьих, в кремах для целлюлита должны присутствовать компоненты, которые отвечают за ускорение процесса сокращения жировой ткани.

Фото с сайта okeandra.ru

Состав кремов для профилактики целлюлита

Как уже отмечалось, будет ли крем против целлюлита предотвращать целлюлит или нет, зависит в первую очередь от состава. Иногда оказывается, что в самых дорогих косметических средствах против целлюлита находится много ненужных веществ, которые ничего не делают, когда речь заходит о борьбе с «апельсиновой коркой». А порой не хватает самых основных. Поэтому, выбирая самый лучший крем против целлюлита, необходимо руководствоваться в первую очередь его составом. Это потому что в нем заключается сила.

Кофеин является веществом, которое является как бы основой мер по предотвращению и борьбе с «апельсиновой коркой». Его благотворное действие заключается в ускорении процессов сжигания жиров. Это возможно за счет увеличения активности липазы. Этот фермент, который вносит свой вклад в разрушение накапливающегося в тканях жира на свободные жирные кислоты, которые, в свою очередь, могут быть использованы для производства энергии. Стоит знать, что кофеин также способствует оттоку лимфы из жировой ткани, благодаря чему риск возникновения отеков значительно уменьшается.

Подобное кофеину действие оказывает также экстракт боярышника. Его работа заключается в стимулировании липазы, благодаря чему процесс сокращения жировой ткани происходит гораздо быстрее.

За группой веществ, ответственных за ускорение процессов сжигания жира следует L-карнитин. Его работа связана с программой удаления побочных продуктов обмена веществ. Таким образом, мы избегаем ситуаций, когда токсины накапливаются в тканях, вызывая появление отеков, а следовательно - и целлюлита.

Заслуживают внимания также конкретные компоненты, которые содержат в своем составе экстракты из морских водорослей, особенно ламинарии и фукуса. Экстракты из этих морских растений богаты йодом, благодаря которому становится возможным увеличение активности липазы. Таким образом происходит стимулирование процесса липолиза, то есть распада триглицеридов на свободные жирные кислоты.

Важным компонентом эффективных кремов против целлюлита является также экстракт из листьев гинкго билоба. Его присутствие очень важно из-за того, что он способствует улучшению микроциркуляции крови. Помогает также процессам, ведущим к укреплению кровеносных сосудов, тем самым снижая их проницаемость. Аналогичным действием обладает экстракт плюща. Кроме этого, он отвечает за отток лимфы из жировой ткани, что предотвращает появление отеков.

В этом месте стоит еще упомянуть о положительном влиянии экстракта конского каштана. Содержащийся в нем эсцин действует противовоспалительно. Таким образом, предотвращается формирование и обострение целлюлита.

Эффективное средство от целлюлита, заслуживающее внимания:

Большой популярностью пользуется Nivea «Прощай, целлюлит!», главным компонентом которого является L-карнитин. Нельзя не упомянуть о креме Revitol «Целлюлит», который - благодаря содержанию морских водорослей и экстракта зеленого чая - эффективно ускоряет обмен веществ и помогает в процессе липолиза, таким образом, не только эффективно предотвращает, но, прежде всего, борется с целлюлитом.

