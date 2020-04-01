Уверенность в себе - что это такое и откуда она взялась

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Напористость - кто из нас не раз говорил, что нужно быть более напористым, лучше бороться за себя?

Самоуверенность действительно важна в жизни, но мы не всегда понимаем, что это на самом деле означает. Услышав этот лозунг, мы сразу предполагаем, что это просто способность громко и четко говорить «НЕТ», топать ногой и даже хлопать дверью, когда вам что-то не нравится. Однако уверенность не следует путать с агрессией. Так что же такое уверенность в полном смысле?

Фото с сайта pravda-nn.ru

Определение гласит, что это не что иное, как способность выражать свое мнение, чувства, отношения открытым способом, в пределах, не нарушающих права или ментальную территорию других людей и свою собственную. Вообще говоря, самоутверждение - это способность вести себя без агрессии , с уважением к другому человеку, без вреда для себя. Уверенность в себе означает способность отказываться и реагировать на различные ситуации, чтобы заботиться о своем благополучии, не причиняя вреда другим людям.

Такое отношение, в равной степени учитывающее права и потребности другого человека и других, побуждает нас искать лучшее решение для каждой стороны. Уверенность в себе - это также способность получать и формировать мнения, критику и похвалу.

Почему напористость так важна?

Настойчивость важна каждый день, когда имеешь дело с близкими и друзьями. Это особенно заметно в ситуации, когда мы позволяем себе возлагать огромные домашние обязанности на наших руководителей, которые можно разделить на несколько человек. Уверенный в себе человек воспользуется этой возможностью, а тот, чья уверенность отсутствует, выполнит поставленные задачи. Уверенность не может быть переоценена, когда мы хотим сохранить равновесие.

Непринятие чрезмерных обязанностей, отказ от предложения, которое нам не нравится, внимание к ситуациям, которые нас беспокоят, помогает нам жить лучше. Неспособность занять утвердительную позицию через некоторое время вызовет гнев , разочарование, конфликты и недовольство существующей ситуацией.

Самоуверенность на работе - возможно ли это вообще?

В повседневной жизни легче быть напористым, чем на работе . Уверенность в работе - это ахиллесова пята многих из нас. Давайте будем честными - это связано с ситуацией, в которой начальник или коллеги не будут особенно рады. Мы боимся говорить то, что думаем, потому что боязнь работы или желание быть любимым сильнее. Отказ звучит как поиск проблем, и призрак выговоров не очень привлекателен. Тем не менее, вы можете быть эффективными на рабочем месте. Важно изложить свои аргументы без лишних эмоций, чтобы показать это мягко, но твердо, у нас есть свои пределы , но мы не хотим превышать установленные выше правила.

Настойчивость на работе особенно полезна, когда мы склонны выполнять запросы на выполнение задач, которые кто-то не смог или не смог выполнить. Хотя хорошо быть дружелюбным, вы не можете позволить никому воспользоваться нами. Первый отказ сделать что-то, что не входит в нашу компетенцию или требует от вас остаться после нескольких часов снова, может быть встречен с удивлением или неудовлетворенностью. Однако обретение смелости и ясного и спокойного выражения проблемы является первым шагом к урегулированию ситуации.

Фото с сайта psychologos.ru

Упражнения на самоутверждение. Что делать, чтобы мудро бороться за себя?

Уверенность в себе определенно можно описать как приобретенный навык. Различные ситуации и события формируют и развивают его для каждого из нас индивидуально. Нетрудно заметить, что мы отличаемся друг от друга, когда речь идет о понимании и использовании самоуверенности. Я думаю, что каждый знает, по крайней мере, одного исключительно напористого человека, иногда даже истца, и того, кого напористо не хватает. К счастью для последнего - вы можете применять упражнения на самоутверждение, которые помогут развить этот ценный навык.

Упражнения на уверенность, которые стоит регулярно повторять:

Вы можете сделать их перед зеркалом или без него, в одиночку или в компании доверенного лица. Возможно, в первый раз вы почувствуете себя странно, но регулярные упражнения с настойчивостью станут привычкой и принесут ожидаемые результаты.

Чтобы упражнения были эффективными, представьте, что вы выражаете свое мнение в разговоре, например, с боссом. Практикуйте разные ответы, даже сильную критику. Благодаря таким упражнениям вы укротите страх конфронтации, обретете сопротивление и дистанцируетесь от мнений других.

Практикуйтесь, запоминайте и используйте в разговоре следующие фразы:

"Я не чувствую себя комфортно, когда ..."

«Я уважаю вашу позицию, но я смотрю на это по-другому»

«У меня другое мнение»

"По моему мнению ..."

Помните: избегайте фраз, которые ослабляют то, что вы хотите сказать: «Мне очень жаль, но ...», «Я могу только так думать, но ...» - вам нужно избавиться от чувства вины и беспокойства, прежде чем сказать, что вы думаете. Вы не должны устно нападать на собеседника или показывать свое превосходство. Уважение является частью уверенности в себе.

Как развить уверенность в себе более профессионально? Хорошей идеей будет следовать советам профессионалов. Вы можете пройти курс самоутверждения на специальном тренинге или курсе или обратиться к терапевту или психологу за помощью. На рынке есть много руководств, которые показывают, как стать более напористым.

